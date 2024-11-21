Писателя и его жену обвинили в нарушении врачебной тайны из-за нового романа

В суд Алжира поступила жалоба на франко-алжирского писателя Камеля Дауда от местной жительницы, пережившей события гражданской войны 1992–2002 годов. Она утверждает, что роман «Гурии», принесший Дауду престижную литературную премию Франции, основан на ее личной истории, доверенной его жене-психиатру в ходе терапии. Об этом пишет The Guardian.

4 ноября Дауд получил престижную Гонкуровскую премию за роман под названием «Гурии». В нем рассказывается история молодой женщины, потерявшей голос после того, как член радикальной исламистской группировки перерезал ей горло. События в книги охватывают период вооруженного конфликта между алжирским правительством и радикальными исламистскими группировками, в ходе которого погибли около 200 тысяч человек. Еще тысячи человек пропали без вести или подвергались пыткам и сексуализированному насилию, пишет издание.

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С помощью речевого аппарата Саада Арбане рассказала алжирскому телевидению, что образ героини романа Обе и события, описанные в книге, основаны на ее личной истории, которой она делилась с психиатром во время терапии — ныне супругой писателя.

«Сразу после публикации книги мы подали две жалобы на Камеля Дауда и его жену, Айшу Дехдух — психиатра, лечившую Арбане», — рассказала 20 ноября в интервью агентству France Presse ее адвокат Фатима Бенбрахам.

По словам Бенбрахам, первая жалоба была подана от имени Национальной организации жертв терроризма в Алжире, а вторая — от имени самой Арбане. Оба заявления направлены в суд Орана, где проживают писатель и его жена.

Бенбрахам сообщила, что в исках говорится о «нарушении врачебной тайны», клевете на жертв терроризма, а также нарушении закона о национальном примирении», который запрещает публикации, связанные с периодом гражданской войны.

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Согласно алжирскому законодательству, любое использование «ран национальной трагедии с целью ослабления алжирского государства» может караться тюремным заключением или штрафом, пишет The Guardian.

Адвокат утверждает, что обе жалобы были поданы еще в августе — до того, как Дауду присудили Гонкуровскую премию. «Мы не хотели говорить об этом, чтобы не возникло предположение, что мы стремимся помешать номинации автора на премию», — отметила она.

Антуан Галлимар, представитель издателя романа, издательского дома Éditions Gallimard, считает, что Дауд и его жена «стали жертвами организованных нападок». По его словам, героиня книги, его сюжет и персонажи являются «чистейше вымышленными».