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Мир

ТАСС сообщил о готовности Трампа отменить санкции против России 

09:04 20.11.2024

Избранный президент США Дональд Трамп может отменить действующие в отношении России американские санкции в случае урегулирования военного конфликта в Украине. Об этом государственное агентство ТАСС сообщило со ссылкой на анонимный источник в переходной команде Трампа. 

По его словам, это «безусловно, является возможностью, если окажется урегулирован конфликт» в Украине и предположил, что, вступив в должность, Трамп попробует вступить в прямые переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским «минуя Госдепартамент» США.

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Ранее Трамп неоднократно критиковал военную помощь, которую администрация байдена оказывает Киеву после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Кроме того, он не раз утверждал, что, будь он на месте Байдена, то не допустил бы начала военного конфликта. 

При этом он заверил, что, вернувшись к власти, сможет прекратить войну в Украине в течение 24 часов, не уточняя, как именно он намерен это сделать. 

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В свою очередь, Зеленский 19 ноября заявил, что, оставшись без американской военной помощи, Украина продолжит сражаться, но, вероятно, проиграет войну.

Вскоре после победы Трампа на выборах американские СМИ написали, что его команда рассматривает план урегулирования конфликта в Украине, предполагающий прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение там международного воинского контингента в обмен на военную помощь Киеву и отказ Украины от вступления в НАТО. 

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