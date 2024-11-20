Ученые нашли говорящего с самим собой дельфина-одиночку

Морские биологи из университета Южной Дании изучили звуки, которые издает живущий в одиночестве самец афалины. Ученые пришли к выводу, что он может разговаривать с самим собой. Исследование опубликовано в журнале Bioacoustics.

Пять лет назад около датского острова Фюн в гавани Свендборг местные жители обнаружили одинокого дельфина и назвали его Делле. Вероятно, самец дельфина родился в 2007 году.

Область Балтийского моря, в которой поселился Делле, нетипична для других дельфинов-афалин. Чтобы узнать о нем больше, биологи опустили в воду микрофон и начали записывать звуки, которые он издает. За два месяца ученые смогли записать 10 833 звука, среди которых были свисты и щелчки.

Ученые не ожидали, что Делле будет издавать коммуникативные сигналы, когда вокруг нет других дельфинов и людей. Однако, изучив записи, исследователи поняли, что Делле, вероятно, общается сам с собой. Они обнаружили множество звуков, которые афалины используют только для взаимодействия друг с другом.

Звуки, которые издает Делле, могут отражать его потребность в социальном взаимодействии или выражать эмоции, считают ученые. Некоторые такие сигналы ученые ранее связывали с агрессией, сообщает портал phys.org. Другие звуки могут быть вызваны эмоциональными всплесками, как у смеющегося в одиночестве человека. А часть сигналов дельфин использовал для эхолокации, чтобы ориентироваться и искать пищу.

Также в своем исследовании ученым удалось опровергнуть метод подсчета дельфинов по их индивидуальным сигналам. Обычно особи издают одни и те же звуки, которые ученые называют «подписями» и с помощью них подсчитывают дельфинов за аудиозаписях. Оказалось, что Делле издает сразу три стереотипных звука, а значит по записи его сигналов нельзя правильно определить число дельфинов таким методом.

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