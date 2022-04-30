Похоже, в российском флоте служат боевые дельфины. Это как?

Американский военный аналитик заметил на спутниковых снимках, что у входа в Севастопольскую гавань в феврале появились два загона с дельфинами. По словам эксперта, они нужны России для охраны военно-морской базы: животные смогут обнаружить дайверов украинского спецназа, если те попытаются пробраться к кораблям под водой. «Холод» разбирается, откуда взялись дельфины в армии — и каких еще животных используют военные.

Дельфинов для Черноморского флота предположительно начали тренировать после аннексии Крыма. Минобороны это отрицало

По информации «РИА Новостей», в 2012 году Украина возобновила тренировки боевых дельфинов в Севастопольском государственном океанариуме: животных учили искать предметы на дне моря. Возобновила в том смысле, что первые такие попытки предпринимали еще в советское время.

После аннексии Крыма в 2014 году океанариум перешел к России. Его сотрудник анонимно сообщил «РИА Новостям», что дельфинов будут тренировать для российского флота по новым программам. Позже источник в силовых структурах Крыма поделился результатами первых учений: дельфины искали военную технику на глубине больше 60 метров и обнаружили предмет, похожий на мину. Источник также сказал, что животных планируют обучить поиску боевых пловцов.

В Минобороны отрицали информацию о прошедших учениях и говорили, что не собирается проводить такие тренировки. Позже ведомство заказало пять дельфинов у компании «Утришский дельфинарий-84».

Первыми дельфинов стали обучать американские военные. Примерно 50 лет животных используют для поиска мин и диверсантов

Дельфины ориентируются в пространстве с помощью эхолокации. Чтобы узнать, где находится еда, хищник или корабль, животное издает звуковой сигнал. Этот звук отражается от объекта, возвращается к дельфину и сообщает ему расстояние и другие характеристики. Такая система называется сонаром.

США первыми исследовали сонар дельфинов в военных целях. В 1963 году на военно-морской базе Пойнт Мугу в Калифорнии открылась первая лаборатория, где изучали возможности дельфинов и морских львов. Уже через два года дельфин по кличке Таффи научился передавать инструменты и сообщения акванавтам, которые работали на глубине около 60 метров. С тех пор США использовали боевых дельфинов в нескольких войнах. Например, в начале 1970-х во Вьетнаме они охраняли пирс с боеприпасами от диверсантов, а в 2003 году в Ираке — искали мины.

Единственный центр, где военные тренируют морских животных, находится на военно-морской базе в Сан-Диего: в нем служат боевые дельфины и морские львы (они не обладают сонаром, но отлично видят глубоко под водой и умеют прикреплять спасательные тросы к затонувшим объектам).

Военный центр тренировки морских животных в Сан-Диего. Фото: U.S. Navy Marine Mammal Program

В СССР научно-исследовательский океанариум, который изучал военное использование дельфинов, появился в 1965 году. Он работал в Севастополе, в Казачьей бухте. Начиная с 1975 года дельфины дежурили в бухте вместе со специальным отрядом, который боролся с диверсантами и искал торпеды и снаряды после учений.

Российские военные учатся управлять оленьими упряжками. Красная армия использовала собак-подрывников, которые погибали вместе с танками

Боевыми дельфинами российские военные не ограничиваются. Достоверно известно, что армия регулярно использует собак-саперов, лошадей, северных оленей и ездовых хаски.

Во время Великой Отечественной войны оленьи упряжки вывозили раненых с поля боя,. «Много раненых на войне наши олени спасли. Раненый человек много крови теряет, тепло из него выходит. Стынет человек, зябнет. А вот оленья шкура тепло очень хорошо держит. Завернешь раненого в шкуру, положишь на нарты и везешь. Доставишь в госпиталь — человек теплый, живой значит», — рассказывал боец оленетранспортного батальона Сорванов. Еще олени доставляли оружие и даже участвовали в разведке.

Особенно широко советская армия использовала собак. Школа «Красная Звезда» обучала их по 11 направлениям, в том числе на связистов, разведчиков и подрывников танков. Во время войны противотанковых собак использовали в сражениях за Москву и Воронеж, в Сталинградской и Курской битвах. На животных вешали взрывчатку с штырем-рычагом — когда они забирались под танк, штырь цеплялся за днище и приводил в действие взрывное устройство. Большинство собак не успевали выскочить из-под машины и погибали.

Подобные практики приняты и сегодня. Например, в Украине вместе с черниговскими пиротехниками работает пес-сапер Патрон, ставший звездой соцсетей. Собаки помогали российским военным разминировать сирийские города и распознавали взрывчатку, которую нельзя было обнаружить миноискателем. Лошади перевозят оружие и боеприпасы в составе мотострелковых бригад, работающих в труднодоступных горных районах. С 2016 года разведчики Северного флота несколько раз учились управлять оленьими и собачьими упряжками в селе Ловозеро Мурманской области. А с 2019 года ездовые собаки находятся во флоте на постоянной основе: тогда в воинской части в поселке Алакуртти появился питомник сибирских хаски.