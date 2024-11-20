Роскомнадзор назвал условия блокировки игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Роскомнадзор может запретить доступ к видеоигре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl украинской студии GSC Game World на основании судебного решения о блокировке. Пока такого решения «не поступало», сообщили РИА «Новости» в ведомстве. Запрос к ведомству появился накануне релиза игры, который запланирован на 20 ноября.

Доступ к «противоправной информации» в России блокируется на основании решений судов о признании этой информации запрещенной, а также решений «уполномоченных органов», объяснили информагентству представители Роскомнадзора.

Несколько дней назад замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 «имеет все шансы» быть официально запрещен на территории России из-за того, что игру создала украинская компания, которая поддерживает ВСУ. Депутат предположил, что после релиза «в игровом контенте» может «обнаружится противоправная информация». Тогда будут приняты «самые суровые меры», заверил Горелкин.

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Зампредседателя думского комитета сделал заявление в интервью изданию Daily Storm. В комментарии для этого же издания адвокат Михаил Мушаилов посоветовал российским пользователям не приобретать игру, потому что «покупателями могут заинтересоваться силовые ведомства». Мушаилов сказал, что силовики могут счесть покупку поддержкой украинской армии.

Юрист порекомендовал россиянам «поменять свои предпочтения в играх, чтобы не изменить предпочтения в местах пребывания».

Генеральный директор российской компании-разработчика Watt Studio Егор Томский в разговоре с «Ведомостями» сказал, что в случае блокировки S.T.A.L.K.E.R. 2 потеря для геймеров «не станет значительным событием». На рынке много аналогичных игр, например, шутер Pioner российского разработчика GFAGames. «Это может быть достойный ответ S.T.A.L.K.E.R.», — заявил Томский.

Блокировка видеоигры как таковая невозможна, особенно в иностранных онлайн-магазинах вроде Steam, писали «Ведомости». Однако контролирующие органы могут направить требование игровым платформам, угрожая в случае неповиновения блокировкой самих платформ и привлечением продавцов к ответственности, объяснил «Ведомостям» представитель юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Весной 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Причиной было названо опубликованное на сайте обращение «с осуждением действий России на территории Украины». В октябре 2024 года Роскомнадзор сообщил, что платформа Steam по запросу ведомства удалила «более 260 материалов с запрещенной информацией».