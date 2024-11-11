Госдума захотела запретить S.T.A.L.K.E.R. 2

Зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Антон Горелкин предположил, что в России будет заблокирована игра S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинского разработчика GSC Game World. Комментарий депутата опубликовало издание Daily Storm.

«Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России. Не думаю, правда, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. Но не исключаю, что если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры», — сказал Антон Горелкин Daily Storm.

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Адвокат Михаил Мушаилов в комментарии Daily Storm посоветовал российским пользователям не приобретать игру даже обходными путями, потому что «покупателями могут заинтересоваться силовые ведомства». Адвокат предположил, что следствие может счесть покупку игры у компании, поддерживающей ВСУ, за поддержку украинской армии. Следствие, считает Мушаилов, не будет учитывать неосведомленность игроков.

Серия игр S.T.A.L.K.E.R. из трех частей выходила с 2007 по 2009 годы. Действие в шутере происходит в альтернативном мире на территории Чернобыльской зоны отчуждения современной Украины

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 изначально был запланирован на 2012 год, но многократно откладывался. В 2020 году разработчики опубликовали первый трейлер, а через год пообещали выпустить игру в конце 2022 года. Из-за российского вторжения в Украину студии пришлось приостановить работу. Последняя опубликованная дата релиза — 20 ноября 2024 года.

В 2023 году компания GSC Game World сообщила, что репозиторий с игрой взломали российские хакеры. По утверждению компании, взломщики потребовали вернуть в игру русский язык и извиниться перед игроками из России и Беларуси. После начала войны компания закрыла возможность предзаказа S.T.A.L.K.E.R. 2 из этих стран.

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