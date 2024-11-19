Трое рабочих задохнулись во время испытаний автомобиля

Три человека погибли во время испытаний автомобиля на заводе Hyundai Motor в южнокорейском городе Ульсан. Полиция начала проверку, сообщает Reuters.

По данным профсоюза Hyundai, двое исследователей компании и один подрядчик были найдены в машине без сознания около трех часов дня по местному времени. Как сообщается, они проводили испытание автомобиля в специальной камере.

Раскрыть свою смерть Американка попросила соседей передать в полицию письмо, если с ней что-то случится. В нем она предсказала свое убийство Криминал 9 минут чтения

Представитель пожарной охраны рассказал агентству, что первое сообщение об аварии на заводе Hyundai поступило в 15:17.

«Мы пытаемся установить причину случившегося», — сказал представитель Hyundai изданию South China Morning Post, не вдаваясь в подробности.

В Hyundai Motor Company заявили, что «глубоко опечалены инцидентом», а также добавили, что компания «будет в полной мере сотрудничать со всеми соответствующими органами для определения причины произошедшего».

В свою очередь, южнокорейское информационное агентство Yonhap пишет, что, предположительно, сотрудники Hyundai задохнулись из-за токсичного газа, который скопился в замкнутом пространстве.

По информации издания, Министерство труда Южной Кореи направило на место происшествия инспекторов для выяснения причин произошедшего и проверки применимости Закона о серьезных несчастных случаях, который предусматривает для владельцев предприятий или ответственных руководителей наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или штраф в размере до 1 миллиарда вон — это более 717 тысяч долларов.

Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей Спустя 30 лет их дело могут пересмотреть после выхода трукрайм-сериала на Netflix Криминал 12 минут чтения