Трое рабочих задохнулись во время испытаний автомобиля

Три человека погибли во время испытаний автомобиля на заводе Hyundai Motor в южнокорейском городе Ульсан. Полиция начала проверку, сообщает Reuters.
По данным профсоюза Hyundai, двое исследователей компании и один подрядчик были найдены в машине без сознания около трех часов дня по местному времени. Как сообщается, они проводили испытание автомобиля в специальной камере.
Представитель пожарной охраны рассказал агентству, что первое сообщение об аварии на заводе Hyundai поступило в 15:17.
«Мы пытаемся установить причину случившегося», — сказал представитель Hyundai изданию South China Morning Post, не вдаваясь в подробности.
В Hyundai Motor Company заявили, что «глубоко опечалены инцидентом», а также добавили, что компания «будет в полной мере сотрудничать со всеми соответствующими органами для определения причины произошедшего».
В свою очередь, южнокорейское информационное агентство Yonhap пишет, что, предположительно, сотрудники Hyundai задохнулись из-за токсичного газа, который скопился в замкнутом пространстве.
По информации издания, Министерство труда Южной Кореи направило на место происшествия инспекторов для выяснения причин произошедшего и проверки применимости Закона о серьезных несчастных случаях, который предусматривает для владельцев предприятий или ответственных руководителей наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или штраф в размере до 1 миллиарда вон — это более 717 тысяч долларов.