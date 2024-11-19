EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Трое рабочих задохнулись во время испытаний автомобиля

17:12 19.11.2024

Три человека погибли во время испытаний автомобиля на заводе Hyundai Motor в южнокорейском городе Ульсан. Полиция начала проверку, сообщает Reuters. 

По данным профсоюза Hyundai, двое исследователей компании и один подрядчик были найдены в машине без сознания около трех часов дня по местному времени. Как сообщается, они проводили испытание автомобиля в специальной камере.

Раскрыть свою смерть
Раскрыть свою смерть
Американка попросила соседей передать в полицию письмо, если с ней что-то случится. В нем она предсказала свое убийство
Криминал9 минут чтения

Представитель пожарной охраны рассказал агентству, что первое сообщение об аварии на заводе Hyundai поступило в 15:17.

«Мы пытаемся установить причину случившегося», — сказал представитель Hyundai изданию South China Morning Post, не вдаваясь в подробности.

В Hyundai Motor Company заявили, что «глубоко опечалены инцидентом», а также добавили, что компания «будет в полной мере сотрудничать со всеми соответствующими органами для определения причины произошедшего».

В свою очередь, южнокорейское информационное агентство Yonhap пишет, что, предположительно, сотрудники Hyundai задохнулись из-за токсичного газа, который скопился в замкнутом пространстве.

По информации издания, Министерство труда Южной Кореи направило на место происшествия инспекторов для выяснения причин произошедшего и проверки применимости Закона о серьезных несчастных случаях, который предусматривает для владельцев предприятий или ответственных руководителей наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или штраф в размере до 1 миллиарда вон — это более 717 тысяч долларов. 

Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей
Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей
Спустя 30 лет их дело могут пересмотреть после выхода трукрайм-сериала на Netflix
Криминал12 минут чтения
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мне 25, и я алкоголик
Общество
Мне 25, и я алкоголик
Казалось, что все вокруг пьют и это нормально. Проблему я осознал слишком поздно
11 минут чтения
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Общество
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Священник Андрей Кордочкин — о книге «Патриот» и пути политика к вере
6 минут чтения
Сколько стоит лишиться ног? 
Политика
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
4 минуты чтения
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Общество
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
7 минут чтения
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Криминал
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось
13 минут чтения
Я получила инвалидность после родов
Общество
Я получила инвалидность после родов
Врач разрезала мою промежность и сказала «ой». Теперь я живу с мешком для кала
6 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.