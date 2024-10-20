Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей

Спустя 30 лет их дело могут пересмотреть после выхода трукрайм-сериала на Netflix

В августе 1989 года в Лос-Анджелесе расстреляли известного топ-менеджера индустрии развлечений Хосе Менендеса и его жену Мэри Луизу. Полиция несколько месяцев не могла найти убийц, пока один из них не признался в убийстве своему психологу. Оказалось, что Хосе и Мэри Луизу убили их дети — 21-летний Лайл и 18-летний Эрик Менендесы. Обоих осудили на пожизненное еще в 1996 году, однако споры вокруг дела продолжаются и сегодня. О том, что толкнуло братьев на убийство и могут ли они выйти на свободу после почти 30 лет в тюрьме, — в новом выпуске еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».

20 августа 1989 года в престижном районе Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз произошло громкое убийство.

45-летний миллионер Хосе Менендес, заработавший деньги на индустрии развлечений, и его жена, 47-летняя Мэри Луиза ужинали в гостиной и смотрели телевизор, когда их в упор расстреляли из дробовиков.

В Хосе выстрели около пяти раз, один из которых — в затылок с близкого расстояния. Мэри попыталась выбежать из комнаты, но не смогла пройти и пары метров. В нее выпустили около 10 пуль — несколько из них попали в голову. Убийцы собрали гильзы из луж крови и скрылись с места преступления.

«Хотели умереть в один день, а потом она передумала» 21-летнюю девушку убил молодой человек. Незадолго до смерти она хотела расстаться с ним и жаловалась друзьям на абьюз, но решила дать ему еще один шанс Криминал 13 минут чтения

Американская мечта

Свое состояние Хосе Менендес заработал упорным трудом. Он родился на Кубе, а в 1960 году, вскоре после того как на Кубе пришел к власти Фидель Кастро, перебрался в Соединенные Штаты. 16-летний Хосе поселился в Хазлтоне в штате Пенсильвания, где жил на чердаке у своего двоюродного брата. Несмотря на то, что Хосе не говорил по-английски, он прилагал все усилия, чтобы выучить язык и получать хорошие оценки в школе.

Хосе был отличным пловцом и благодаря этому получил спортивную стипендию в Университете Южного Иллинойса. На первом курсе он познакомился с Мэри Луизой Андерсен, которая была на два года старше.

В 1963 году они поженились, несмотря на то, что семья Хосе считала, что их 19-летний сын еще слишком юн для брака. Пара переехала в Нью-Йорк, где Хосе поступил в Куинс-колледж, чтобы получить степень по бухгалтерскому учету. Вскоре после переезда у Хосе и Мэри родились двое сыновей: Лайл в январе 1968 года и Эрик в ноябре 1970 года.

Чтобы обеспечить семью, Хосе устроился в бухгалтерскую фирму Coopers & Lybrand. Один из его клиентов, компания Lyon Container Service из Иллинойса, была настолько впечатлена предложениями, которые он вносил, занимаясь ведением бухгалтерских книг, что предложила ему работу. Хосе согласился. Три года спустя он стал президентом компании.

Через несколько лет компания Carolco Pictures, выпускающая фильмы Сильвестра Сталлоне о Рэмбо, наняла Хосе исполнительным директором в свою дочернюю фирму International Video Entertainment. C помощью Менендеса в 1987 году IVE заработала восемь миллионов долларов, хотя годом ранее находилась на стадии банкротства.

Хосе получал огромные деньги и вскоре купил особняк в испанском стиле на Беверли-Хиллз стоимостью пять миллионов долларов. Ранее в этом доме жили Элтон Джон и Майкл Джексон.

Счастливая семья

Хосе воспитывал своих детей в строгости и всегда стремился к тому, чтобы они были лучшими во всем. В детстве Лайл и Эрик занимались плаванием, играли в футбол и теннис и регулярно участвовали в соревнованиях. Родители отдали их в частную школу при Принстоне.

Когда Лайлу было 12 лет, а Эрику — девять, отец настоял, чтобы оба занимались теннисом. Хосе построил корт неподалеку от их участка и нанял частных тренеров, которые часами занимались с братьями.

По воспоминаниям одного из тренеров, Лайл часто попадал в мелкие передряги, а Эрик был замкнутым и застенчивым, во многом из-за их отца.

«У Эрика было гораздо меньше уверенности в себе, потому что все, что он делал, казалось Хосе недостаточно хорошим», — говорил он.

Семья Менендес. Кадр из документального фильма ‭«Братья Менендес». Фото: Netflix

Став старше, братья ради развлечения совершали мелкие кражи и даже грабили дома. Они оказались причастны к краже со взломом в доме Майкла Уоррена Гинзберга в Калабасасе и краже в доме Джона Ричарда Листа в Хидден-Хиллз. Из обоих домов было украдено более 100 тысяч долларов наличными и драгоценности.

Хосе был в ярости, когда узнал о проступке сыновей, но помог им решить проблему. Он возместил пострадавшим финансовый ущерб и нанял адвокатов. Поскольку Эрик был несовершеннолетним, было решено, что он возьмет на себя вину за обоих братьев, чтобы Лайл смог учиться в Принстоне.

Все закончилось благополучно: Эрику дали год условно и обязали пройти курс психологической помощи. Через знакомых Мэри Луиз нашла психолога по имени Джером Озиел, который стал оказывать помощь семье Менендесов.

Вскоре произошел еще один случай, который сильно расстроил Хосе: Лайла на год отстранили от учебы в Принстоне за плагиат в работе по психологии.

Это стало тяжелым ударом для Хосе, который всегда с гордостью рассказывал, что его сын учится в престижном университете. После отчисления Лайл некоторое время работал в компании своего отца, Live Entertainment, однако не проявлял рвения: Лайл часто опаздывал на работу, а в середине рабочего дня часто уходил играть в теннис.

Жизнь Эрика складывалась более благополучно. Он окончил среднюю школу Беверли-Хиллз, участвовал в серии турниров Теннисной ассоциации США по всей стране.

Я учусь на врача и зарабатываю 35 тысяч рублей Выжить на стипендию невозможно, но я все равно хочу остаться в Москве и взять ипотеку Общество 5 минут чтения

Убийство

20 августа 1989 года семья Менендесов проснулась рано и, как обычно, отправилась на теннисный корт. До полудня они проводили время вместе, после чего Эрик и Лайл решили прогуляться.



По словам братьев, они отправились в кино на «Бэтмена», а затем сходили на местную ярмарку и вернулись домой поздним вечером. Войдя в дом, они увидели тела своих родителей, которые лежали в крови посреди гостиной. Лайл тут же позвонил в полицию. Когда на место прибыли полицейские, первое, что они увидели — свернувшегося калачиком Эрика, который лежал на лужайке перед домом и кричал, что его родителей убили.

Когда он успокоился, полиция допросила братьев. Они сказали, что были в кино и не знают, что именно произошло дома, пока их не было.

Дом братьев Менендес, в котором произошло убийство. Фото: GRHO / Backgrid / Vida Press

Убийства в этом районе случались крайне редко. Расправа над семьей Менендесов стала шоком для местных жителей. Полиция предполагала, что преступление было совершено человеком из мафии.

Полиция не смогла обнаружить след убийц. Однако спустя несколько месяцев их внимание привлекло подозрительное поведение самих братьев, которые дорвались до родительских денег. Сразу после вступления в наследство Лайл купил Porsche 911 Carrera за 60 тысяч долларов, а Эрик — коричневый Jeep Wrangle. Лайл также потратил 40 тысяч долларов на одежду и 15 тысяч на часы Rolex. А Эрик нанял тренера по теннису, который занимался с ним за 50 тысяч долларов в год.

Лайл решил открыть ресторан и заплатил 550 тысяч долларов за закусочную в Принстоне, которую он назвал «Mr. Buffalo». Эрик был менее успешным предпринимателем: он вложил 40 тысяч долларов в организацию рок-концерта, однако его партнер, который оказался мошенником, обманул его, и Эрик потерял деньги.

Вместо того, чтобы, как хотел отец, поступить в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Эрик решил посвятить себя профессиональному теннису.

Психологическая помощь

Когда Эрик пришел к психологу, он не захотел разговаривать в кабинете, поэтому они с Озиэлом решили прогуляться. По словам Озиэла, во время прогулки Эрик признался, что они с братом убили родителей. Позже выяснилось, что за два дня до убийства они с братом купили два дробовика «Моссберг» 12-го калибра. После расстрела они закопали оружие на Малхолланд-драйв в горах Санта-Моники и сейчас собираются отвезти его в Карибское море и утопить.

Озиэл убедил Эрика, что их непременно поймают, если они будут прятать оружие в багажнике, и уговорил Эрика позвонить Лайлу.

Через 10 минут приехал Лайл и, узнав, что его брат сознался, пришел в ярость и начал угрожать Озиэлу. Когда братья ушли, Озиэл пересказал разговор на диктофон, а чтобы обеспечить безопасность своей семьи, отправил жену и детей погостить у друзей.

Несмотря на это, Озиэл изначально не планировал обращаться в полицию. Однако у него была любовница по имени Джудалон Смит, которая слышала его разговор с братьями Менендес, ожидая в лобби.

Вскоре после этого отношения Озиэла и Смит закончились. А 5 марта 1990 года она позвонила в полицию Беверли-Хиллз и рассказала обо всем, что знала об убийстве Менендесов. В том числе она указала места, где Озиэл хранил записи сессий.

«Раньше я не очень верила в существование зла, — позже говорила она в интервью Vanity Fair. — Но, услышав истории этих мальчиков, я изменила свое мнение».

Через два дня полиция изъяла у Озиэля записи, на их основании был выдан ордер на арест братьев. Лайла задержали в Беверли-Хиллз, а Эрик, который в это время участвовал в теннисном турнире в Израиле, вернулся в США и добровольно сдался полиции.

К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек Борьба с ЛГБТ, чайлдфри и абортами только усугубляет ситуацию. Вот как можно было бы замедлить сокращение населения Общество 10 минут чтения

Суд

Зарисовка суда над братьями Менендес, 1996 год. Фото: MONA / Backgrid / Vida Press

Слушания по их делу начались лишь спустя три года. На суде братья заявили, что они подвергались жестокому физическому и сексуальному насилию со стороны отца.

Лайл Менендес рассказал, что Хосе якобы насиловал его на протяжении двух лет, начиная с шестилетнего возраста. Эрик, которого допрашивали отдельно, также рассказал, что отец заставлял его трогать гениталии и что его мать была в курсе происходящего, но ничего не делала, чтобы помочь сыновьям.

Во время судебных процессов над Лайлом и Эриком адвокат Лесли Абрамсон опросила многих родственников, друзей и других свидетелей, чтобы подтвердить истории братьев об эмоциональном и сексуальном насилии.

Сестра Хосе Менендеса Кэтлин Саймонтон и двоюродный брат Лайла и Эрика Брайан Андерсен рассказывали о напряженной атмосфере в доме. Они утверждали, что Хосе и Мэри часто ссорились и что у Мэри были вспышки неконтролируемой агрессии.

Андерсен также говорил, что, когда в детстве Хосе укладывал Эрика спать, он часто задерживался в его комнате на долгое время, и в это время никому нельзя было туда заходить.

Двоюродная сестра Менендесов рассказала, что, когда она гостила в их особняке, восьмилетний Лайл рассказал ей, что они с отцом «трогали друг друга там».

«Однажды ночью, когда я была в своей комнате и меняла простыни на кровати, вошел Лайл. Он спросил, может ли переночевать у меня, и сказал, что боится спать в своей постели. По его словам, они с отцом прикасались друг к другу», — говорила она.

Двоюродная сестра сказала, что сожалеет о том, что не сообщила об этом раньше, до того, как Менендесы совершили убийство.

Однако другие показания свидетелей, которые рассматривал суд, опровергали версию братьев. Личный тренер Менендесов Перри Берман, телохранитель Ричард Венскоски, и друг семьи Гленн Стивенс, утверждали, что семья была абсолютно нормальной и они не наблюдали насилия.

В СМИ была популярной версия, что братья убили родителей ради денег, а заявления о сексуальном насилии мало кто воспринимал всерьез.

При первом рассмотрении дела в январе 1994 года присяжные зашли в тупик и не смогли определиться с окончательным приговором, поэтому суд назначил новое слушание с другим составом присяжных.

В интервью после первого судебного процесса присяжные рассказывали, что их смутил вопрос о том, насколько серьезным было насилие над братьями и насколько оно оправдывало их действия.

Однако во время второго процесса, который начался в 1995 году, суд постановил, что защита представила недостаточно доказательств того, что братья подверглись сексуальному и психологическому насилию со стороны своего отца и совершили убийство в целях самообороны.

По версии обвинения, главным мотивом убийства стало получение наследства. Состояние семьи Менендесов оценивалось в 14,5 миллиона долларов. 3 июля 1996 года суд приговорил братьев Менендесов к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Жизнь в тюрьме

Эрик и Лайл Менендес в 1996 году. Кадр из документального фильма ‭«Братья Менендес». Фото: ABC / Netflix

После вынесения приговора Лайла и Эрика отправили в разные тюрьмы.

Менендесы были одними из самых известных и популярных заключенных в США. Они получали множество писем, у них появились поклонницы. Одна из них, Анна Эриксон, в середине июля 1996 года вышла замуж за Лайла Менендеса.

В 1997 году Эрик Менендес тоже женился на одной из своих поклонниц. Свадебная церемония прошла на территории тюрьмы Folsom State Prison.

На протяжении многих лет Лайл настойчиво просил том, чтобы его перевели в тюрьму брата. В 2018 году его просьба была удовлетворена и он был переведен в исправительное учреждение Ричарда Дж. Донована в Сан-Диего. С тех пор они с Эриком отбывают заключение вместе.

Сейчас Лайл Менендес ведет страницу в фейсбуке, посвященную помощи жертвам насилия. А Эрик Менендес создал ютуб-канал, на котором публикует видео, где рассказывает о жизни в тюрьме.

«Монстры»

За почти 30 лет о братьях Менендесах было снято несколько документальных фильмов и сериалов. Их имена упоминались в сериалах «Девочки Гилмор» и «Закон и порядок», и в некоторых комедийных шоу. Например, в 1993 году Джон Малкович изобразил Лайла Менендеса в программе Saturday Night Live.

О братьях снова вспомнили и благодаря инстаграму и тиктоку. На протяжении нескольких лет там регулярно появлялись посты с хештегами #menendezjustice и #freemenendezbrothers. Многие пользователи снимали ролики о том, что Менендесы стали жертвой жестокого обращения в семье и должны выйти на свободу.

Но больше всего обсуждения вызвал сериал «Монстры», который в 2024 году выпустила стриминговая платформа Netflix.

Кадр из сериала «Монстры». Фото: Netflix

Создатели сериала попытались ответить на вопрос, что могло побудить парней, жизни которых позавидуют многие, совершить жестокое преступление, и вновь рассказали версию братьев о том, что они были жертвами сексуального насилия.



После выхода сериала в прокуратуру Лос-Анджелеса поступило множество звонков от людей, которые настаивали на невиновности братьев и требовали пересмотреть дело.

Прокурор Лос-Анджелеса отмечает, что пересмотр дела может привести к изменению приговора или даже к новому судебному разбирательству. Среди новых доказательств, которые будут рассмотрены в суде, есть письмо, написанное Эриком Менендесом своему двоюродному брату за год до убийства. В этом письме, как утверждается, он говорил о насилии со стороны отца.

Слушанья, на которых решится, останутся братья в заключении или суд пересмотрит их дело, начнутся в ноябре.