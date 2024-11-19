Недовольным выборами американцам предлагают дома в Италии за один евро

Итальянская коммуна Оллолаи предложила покупать дома за один евро американцам, которые не согласны с победой Дональда Трампа и хотят переехать. Об этом сообщает CNN.

«Вы устали от мировой политики? Хотите вести более сбалансированный образ жизни и при этом открывать новые возможности? Пора строить европейское прибежище в потрясающей райской Сардинии», — говорится на специальном сайте коммуны Оллолаи.

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Мэр города Франческо Колумбу сказал CNN, что сайт был создан специально после выборов президента США: «Конечно, мы не можем назвать конкретное имя одного президента США, который только что был избран, но все мы знаем, что это тот, от кого многие американцы хотели бы уйти».

Программа «дом за один евро» появилась еще в 2018 году. Таким образом власти решили бороться с сокращением населения: за 100 лет оно уменьшилось с 2250 до 1150 человек. По такой же цене власти готовы сдавать пустующие офисы.

Американское гражданство не является обязательным условием участия в программе, но мэр обещает рассматривать такие заявки в первую очередь. Через новый сайт власти уже получили 38 тысяч обращений, большинство из которых написаны из США. «Мы специально создали этот сайт сейчас, чтобы удовлетворить потребности американцев в переселении после выборов», — подчеркнул мэр.

Муниципальный совет продает дома за один евро при условии, что покупатель обязуется отремонтировать свою недвижимость. За шесть лет по этой программе лишь 10 человек купили и отремонтировали дома. Мэр надеется, что после американских выборов властям удастся продать оставшиеся 100 пустых домов.

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