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Мир

Ученые посчитали деревья вокруг домов в мегаполисах

20:39 19.11.2024

Экологи из Австралии и Германии попытались узнать, сколько деревьев окружает жителей восьми крупных городов мира. Для этого они оценили состояние природы вблизи двух с половиной миллионов зданий. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

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Ученые исследовали рост деревьев в Нью-Йорке, Сиэтле, Денвере, Буэнос-Айресе, Сингапуре и Амстердаме, а также в центральных районах Сиднея и Мельбурна. Они оценивали эти города по правилу «3–30–300», которое два года назад предложил испанский эколог Сесил Конейнендейк. Он считает, что его метод поможет чиновникам грамотно планировать застройку городов и позволит горожанам улучшить ментальное и физическое здоровье.

Дом, школа или офис соответствует эталону «3–30–300», если из них есть вид хотя бы на 3 дерева; 30 процентов района, где находится здание, засажено деревьями; а до ближайшего парка нужно пройти не больше 300 метров. Автор называет свою концепцию «добровольными рекомендациями» и предупреждает, что всегда нужно учитывать особенности реального города.

Всего ученые рассмотрели около 2,6 миллионов зданий в восьми городах. Из примерно 65 процентов строений горожане могут увидеть хотя бы три дерева, 15 процентов зданий находятся в зеленых районах, а неподалеку от каждого третьего дома оказался парк.

Источник: Acute canopy deficits in global cities exposed by the 3-30-300 benchmark for urban nature, Nature

С точки зрения метода «3–30–300», лучшим городом оказался Сингапур. Из 60 процентов зданий города видно хотя бы три дерева, 75 процентов зданий расположены в районах, где 30 процентов площади занимают деревья. Парки расположены в 300 метрах от 80 процентов зданий Сингапура.

Наихудшим городом из этих восьми оказался Амстердам, в котором вообще не оказалось районов, на 30 процентов покрытых деревьями. Требованиям «3» и «300» удовлетворяет половина зданий города.

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