Австрию заподозрили в покупке российского газа

Австрия продолжила покупать российский газ, несмотря на формальное прекращение поставок и разрыв отношений с «Газпромом», закончившийся судами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные оператора словацкой системы передачи газа Eustream и источники на рынке.

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«Газпром» прекратил поставки австрийской компании OMV в субботу, 16 ноября. До этого дня компания получала в среднем за сутки около 17 миллионов кубометров. В субботу топливо не поставлялось, однако в воскресенье OMV снова начала получать газ из Словакии, сообщило Reuters.

За сутки 17 ноября австрийский импортер приобрел 22,6 миллиона кубометров газа. Заявка на понедельник, 18 ноября, составила 22,3 миллиона кубометров, а на вторник, 19 ноября, — на 6% выше, сообщило Reuters со ссылкой на Eustream. Точных данных о фактически поставленном топливе пока еще нет, уточнили журналисты.

Источники на рынке рассказали Reuters, что объемы поставок топлива «Газпрома» в Европу с субботы почти не изменились. Эти объемы «находят новых покупателей или посредников», поскольку российский газ, как правило, дешевле топлива конкурентов, уточнили собеседники агентства.

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Трейдеры и аналитики рынка заявили журналистам, что газ, который OMV покупает в Словакии, скорее всего, тот же российский. Его может покупать у «Газпрома» некий посредник, а австрийский импортер — покупать у этого посредника, объяснили собеседники Reuters.

Российский газ поступает словацкой государственной компании SPP по «Турецкому потоку» и бывшему советскому трубопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород» через Украину.

Поставки из Словакии в Чехию с октября резко выросли до 76% всего импорта газа потребителями этой страны — хотя чешские компании не имеют прямых контрактов с «Газпромом», пишет Reuters.

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До полномасштабного вторжения в Украину Россия была основным поставщиком трубопроводного газа в Евросоюзе, но с 2022 года ее доля на рынке значительно сократилась. Евросоюз получает альтернативные поставки из Норвегии и США, а также с Ближнего Востока, сообщило Reuters. Транзитный газопровод через Украину должен быть закрыть в конце года, поскольку Киев заявил, что не хочет продлевать транзитный контракт с «Газпромом», напомнили собеседники агентства.

«Газпром» объявил об остановке поставок OMV в Австрию после того, как проиграл дело о недопоставке газа в 2022 году по «Северному потоку». Суд наложил на российскую компанию штраф в 230 миллионов евро. Официально, «Газпром» лишился крупнейшего из оставшихся в Европе покупателей газа объемом шесть миллиардов кубометров в год, пишет Reuters.

Разрыв сотрудничества между Австрией и «Газпромом» мог быть формальным предположил в разговоре с изданием The Insider сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко. «Вполне может оказаться, что какой-нибудь словацкий трейдер покупает газ у „Газпрома“ в Словакии, а потом перепродает его OMV. И трейдер этот тоже может быть связан с „Газпромом“», — объяснил Вакуленко.