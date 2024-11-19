Самолет четыре дня не мог взлететь из-за побега 132 хомяков

Пассажирский самолет авиакомпании TAP Portugal задержал вылет из-за побега 132 хомяков. Лайнер четверо суток не мог вылететь с Азорских островов пока персонал аэропорта искал животных, сообщила британская The Telegraph.

Самолет Airbus A321neo португальской компании доставил из Лиссабона в город Понта-Делгада на Азорских островах в багажном отделении хомяков, хорьков и несколько птиц. Груз предназначался для местного зоомагазина, но по приземлении обнаружилось, что коробки с хомяками повреждены, а все 132 зверька разбежались по самолету.

Авиакомпании пришлось отложить вылет этого «Аэробуса» в обратный рейс на неопределенное время — пока бригады наземного обслуживания аэропорта отловят всех животных. Главным опасением было, что хомяки перегрызут электрические кабели, пишет The Telegraph.

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Лайнер приземлился на Азорах в среду, 13 ноября, но был вынужден стоять на стоянке аэропорта до воскресенья. Последних 16 хомяков было особенно сложно найти и выловить, рассказали журналисты. После того как наземный персонал признан «Аэробус» «свободным от грызунов», потребовалось дополнительное время, чтобы специалисты авиакомпании TAP Portugal еще раз сами тщательно проверили весь лайнер.

Работники TAP Portugal должны были убедиться, что острые зубы грызунов не нанесли самолету значительного ущерба, объяснила The Telegraph. Как и другие подобные животные, хомяки постоянно грызут твердые материалы, чтобы зубы, которые растут на протяжении всей жизни, не стали слишком длинными, объяснили журналисты.

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Только на пятые сутки, 17 ноября, лайнер отправился назад в Лиссабон — «порожним рейсом», без пассажиров на борту, пишет британская газета.

Португальская газета Correio da Manhã рассказала, что в аэропорту Лиссабона в среду заметили, что коробки с хомяками не соответствовали требованиям к багажу. Поэтому их не взяли на один из рейсов до Понта-Делгада. Однако следующий, компании TAP Portugal, согласился принять груз.

В The Telegraph вспомнили, как в прошлом году большая крыса-альбинос и выдра сбежали из багажного отделения и напугали пассажиров на рейсе компании VietJet. Зверьков ловил экипаж самолета, в ходе борьбы крыса успела укусить стюардессу, пишет газета.