Получившую диплом Гарварда девушку затравили из-за «слишком красивых» фото

Пользовательница платформы Twitch, которая специализируется на тематике компьютерных игр, опубликовала в своих соцсетях несколько снимков, на которых она одета в костюм Риз Уизерспун из фильма «Блондинка в законе» и держит в руках диплом Гарвардского университета. Комментаторы не поверили девушке по имени Мэдисон, что она закончила Гарвард, из-за «слишком красивых фото». На это обратило внимание издание «Коса».

«Вот напоминание о том, что женщины могут быть красивыми, женственными, блондинками, одеваться как им вздумается и при этом быть умными и успешными [на учебе] в Гарварде. А если вы еще не поняли этого, то пересмотрите фильм!», — подписала Мэдисон пост в своем инстаграме.

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Как пишет «Коса», Мэдисон неоднократно рассказывала о том, что изучала разработку программного обеспечения в Гарварде, публиковала в своих аккаунтах фотографии из студенческого кампуса, библиотеки и с выпускного. Также в ее соцсетях есть упоминания о том, что Мэдисон была чирлидершей в команде университета.

При этом подписчики Мэдисон не поверили, что она училась в Гарварде. «Срань господня, как ты попала в Гарвард?» — написал в соцсети Х один из пользователей. Другие обвинили девушку в том, что она смогла поступить в университет только из-за «богатых родителей» и получила диплом за деньги. На что Мэдисон возразила, что училась в Гарварде бесплатно, поскольку попала в программу для тех, кому университет покрывает расходы на учебу в связи с низким заработком родителей.

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«Коса» пишет, что пользователи Х стали утверждать, что Мэдисон занимается вебкамом, а после создали ее фейковые страницы на порносайтах. Пользователи соцсетей также утверждали, что диплом на фотографии — подделка. Сама Мэдисон обратила внимание, что один из пользователей запустил петицию с требованием отобрать у нее диплом, но ошибся в написании названия Гарвардского университета.