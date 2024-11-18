СМИ: Черногория захотела ввести визы для россиян

Черногория в ближайшее время может ввести визы для граждан России и Беларуси. Об этом сообщает агентство Dan со ссылкой на анонимные источники в правительстве страны.

Как пишет издание, введение виз связано в том числе с тем, что Черногория, ожидающая принятия в Евросоюз, меняет свое законодательство в соответствии с требованиями ЕС и может начать реформировать визовую политику. Также введение виз для россиян может быть обусловлено войной в Украине. Помимо России и Беларуси, Черногория может также ввести визы для граждан Турции и Китая.

Я уехала из России в Германию и не хочу обратно Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив Общество 7 минут чтения

В то же время, как отмечает Dan, существует вероятность того, что Черногория будет добиваться исключений для некоторых стран в ходе переговоров о вступлении в Евросоюз. О каких именно странах идет речь и есть ли в их числе Россия, издание не уточняет. «Однако шансы на то, что ЕС согласится сделать исключение, относительно невелики», — добавило Dan.

Введение виз, вероятно, повлияет на поток туристов, которые привносят значительный вклад в экономику страны. Издание отмечает, что в 2023 году рекордсменами по количеству ночевок в Черногории стали туристы из России.

«Прошу меня не убивать и не насиловать» Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось Криминал 13 минут чтения

Кроме того, Dan пишет, что отношения между Россией и Черногорией в последние несколько лет становятся все более напряженными. Черногория дважды высылала российских дипломатов и объявила шесть членов дипмиссии персонами нон грата. С конца сентября 2022 года не работает консульский отдел посольства России в Черногории. В России остался единственный посол Черногории, который, по словам премьер-министра страны, «не делает ничего». В связи с этим неясно, кто будет заниматься выдачей виз внутри России.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Идею ввести визы для россиян уже предлагали в Черногории. В частности, в 2022 году с таким предложением выступил министр иностранных дел Ранко Кривокапич.