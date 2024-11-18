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Мир

СМИ: Черногория захотела ввести визы для россиян

13:19 18.11.2024

Черногория в ближайшее время может ввести визы для граждан России и Беларуси. Об этом сообщает агентство Dan со ссылкой на анонимные источники в правительстве страны.

Как пишет издание, введение виз связано в том числе с тем, что Черногория, ожидающая принятия в Евросоюз, меняет свое законодательство в соответствии с требованиями ЕС и может начать реформировать визовую политику. Также введение виз для россиян может быть обусловлено войной в Украине. Помимо России и Беларуси, Черногория может также ввести визы для граждан Турции и Китая.

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В то же время, как отмечает Dan, существует вероятность того, что Черногория будет добиваться исключений для некоторых стран в ходе переговоров о вступлении в Евросоюз. О каких именно странах идет речь и есть ли в их числе Россия, издание не уточняет. «Однако шансы на то, что ЕС согласится сделать исключение, относительно невелики», — добавило Dan.

Введение виз, вероятно, повлияет на поток туристов, которые привносят значительный вклад в экономику страны. Издание отмечает, что в 2023 году рекордсменами по количеству ночевок в Черногории стали туристы из России. 

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Кроме того, Dan пишет, что отношения между Россией и Черногорией в последние несколько лет становятся все более напряженными. Черногория дважды высылала российских дипломатов и объявила шесть членов дипмиссии персонами нон грата. С конца сентября 2022 года не работает консульский отдел посольства России в Черногории. В России остался единственный посол Черногории, который, по словам премьер-министра страны, «не делает ничего». В связи с этим неясно, кто будет заниматься выдачей виз внутри России.

Идею ввести визы для россиян уже предлагали в Черногории. В частности, в 2022 году с таким предложением выступил министр иностранных дел Ранко Кривокапич.

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