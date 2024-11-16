Океанариум заменил живую акулу роботом 

В океанариуме крупнейшего парка в Китае вместо настоящей китовой акулы плавает похожий на нее робот. Некоторые посетители заявили, что почувствовали себя обманутыми, другие поблагодарили руководство парка за защиту животных. Об этом пишет South China Morning Post.

Парк «Морской мир Сяомэйша», расположенный в провинции Гуандун, открыл свои двери для посетителей в октябре 2024 года. Для многих посетителей стало неожиданностью увидеть, что в аквариуме вместо живой особи плавает робот в натуральную величину.

Пользователи стали делиться в соцсетях впечатлениями и видео с плавающим роботом по водам океанариума. Сообщается, что некоторые из них были очарованы инновационным дизайном робота, а другие заявили, что чувствуют себя обманутыми. Входной билет в парк стоит 230 юаней (32 доллара США).

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«Не могу поверить, что китовая акула — фейк. Это возмутительно брать более 200 юаней за билет», — написал один из пользователей. Другой заявил, что «пожалуется на этот аквариум и добьется его закрытия».

По словам адвоката одной из пекинских юридических фирм Ван Жунмэя, парк не нарушает никаких законов, если не рекламирует наличие живых китовых акул.

Были и те, кто посчитал идею поместить в аквариум робота, вместо живой рыбы гуманной. «Это прекрасная альтернатива для демонстрации крупных морских существ без их заключения в аквариум. Вместо того чтобы скрывать от посетителей истинную сущность китовой акулы, аквариум должен воспользоваться этой возможностью, чтобы обучать людей важности защиты животных», — написал пользователь.

Декан Академии будущего океана при Океаническом университете Китая Ли Цзяньпин отметил, что китовые акулы могут прожить от 80 до 130 лет в дикой природе, но в аквариумах их жизнь сокращается до пяти лет. По его словам, пространство в аквариуме очень ограничено и оно не удовлетворяет все потребности китовой акулы. «Идеальным аквариумом должна быть сама природа», — заявил он.

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Представитель Шанхайского океанического парка «Хайчэн» добавил, что китовые акулы относятся к охраняемым видам животных в Китае и их отлов запрещен. Кроме этого, руководству парка не выгодно содержать живых акул. Сообщается, что содержание и уход за крупнейшей в мире рыбой может стоить более 100 миллионов юаней (14 миллионов долларов США), в то время как покупка робота может обойтись в несколько миллионов юаней (сотни тысяч долларов США).

Сообщается, что робот в «Морском мире Сяомэйша» — не единственный в Китае. Первый подобный робот длиной более четырех метров и весом в 430 килограммов был представлен еще в 2022 году в Шанхайском океаническом парке «Хайчэн». Посетители тогда заявили, что движения робота не совсем точно воспроизводят движения настоящей китовой акулы.