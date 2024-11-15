Сыгравшие братьев Уизли актеры запустили кулинарное шоу по «Гарри Поттеру»

Актеры Джеймс и Оливер Фелпсы, сыгравшие в «Гарри Поттере» братьев-близнецов Фреда и Джорджа Уизли, запустили на телеканале Food Network кулинарное шоу под названием «Гарри Поттер: Волшебники выпечки». Первый выпуск показали 14 ноября. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В пресс-релизе сказано, что в шоу участвуют девять команд по два человека в каждой, состоящих из кондитеров и художников по тортам. Они должны создавать большие съедобные изделия, вдохновленные эпизодами и темами из «Гарри Поттера».

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Джеймс и Оливер Фелпсы стали ведущими шоу, а в жюри вошли американский шеф-повар, телеведущая и бывшая модель Карла Холл, работавший в ресторанах и отелях Лондона, отмеченных звездами Мишлен, шеф-повар Йозеф Юссеф, а также специальные гости из фильмов о Гарри Поттере.

Ранее в трейлере шоу появились сыгравшая Джинни Уизли актриса Бонни Райт, исполнившая роль Полумны Лавгуд Эванна Линч и Уорвик Дэвис, сыгравший Крюкохвата. Также в ролике можно увидеть некоторые блюда участников, среди которых — портреты Альбуса Дамблдора и Северуса Снейпа, птица Феникс, Василиск из первого фильма «Гарри Поттер и философский камень» и застрявшая в Гремучей иве летающая машина семьи Уизли.

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О запуске шоу стало известно весной этого года. Съемки прошли в студии «Ливсден» в декорациях школы чародейства и волшебства Хогвартс, волшебного банка «Гринготтс», заколдованной Платформы 9¾ и других. В этой же студии снимали и сами фильмы о Гарри Поттере.

Всего в шоу выйдет шесть эпизодов, каждому из которых присвоено тематическое название. Серии будут выходить раз в неделю до 19 декабря этого года.