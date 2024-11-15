Шольц впервые с 2022 года созвонился с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с Владимиром Путиным. О разговоре первой сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Агентство Reuters со ссылкой на свой источник уточнило, что разговор длился около часа.

Источник Bloomberg рассказал, что Шольц обсуждал с Путиным «пути прекращения боевых действий на Украине».

Позже телефонный разговор подтвердило правительство ФРГ. По словам представителей кабинета министров, Шольц «осудил агрессивную войну России против Украины и призвал президента Путина вывести войска». Канцлер сказал, что Россия должна быть готова начать переговоры с Украиной ради достижения «справедливого и прочного мира».

Германия намерена поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется, говорится в официальном сообщении федерального правительства.

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Перед тем, как звонить в Москву, Шольц созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским — и собирался снова звонить ему после разговора с Путиным, сообщил кабинет министров ФРГ.

Ранее днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов сообщил, что у Путина запланирован международный телефонный разговор, не уточнив собеседника. «Это будет где-то в районе пяти», — говорил Песков, пишет РБК.

Инициатором разговора выступили власти ФРГ, сообщила пресс-служба Кремля. По ее версии, стороны «провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации» в Украине. Путин сказал, что Россия открыта к переговорам, но условия прекращения огня «должны исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта».

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Состоявшийся разговор — это первые переговоры Шольца и Путина с декабря 2022 года. Шольц ранее говорил, что готов обсуждать с Путиным решения, позволяющие положить конец войне России против Украины, пишет Süddeutsche Zeitung.

Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Шольц разговаривал с Путиным и «пытался убедить Москву отказаться от решения начинать операцию на Украине», пишет РБК.

11 ноября Шольц сказал, что «подходящее время» для телефонного разговора с Путиным скоро настанет. Канцлер уточнил, что «диалог должен вестись в координации с партнерами Германии».

Обновлено в 18:20. Добавлен комментарий Кремля.