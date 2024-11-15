Газпромбанк собираются отключить от международных операций

Администрация действующего президента США Джо Байдена собирается запретить операции с Газпромбанком, последним крупным российским госбанком, подключенным к системе международных платежей SWIFT. Об этом сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на несколько источников, включая высокопоставленных чиновников Европейского союза.

Власти США уведомили участников стран «Большой семерки» о том, что окончательное решение о новых санкциях будет принято не раньше конца ноября, рассказали собеседники Nikkei. Белый дом намерен запретить банкам работать с Газпромбанком, несмотря на «его ключевую роль в энергетических сделках», заявил один из источников издания.

В случае, если этот российский банк окажется под блокирующими санкциями, пострадают поставки газа в Японию, сообщило Nikkei. Страна заинтересована в проекте «Сахалин-2», на который приходится около 10% импорта сжиженного природного газа, объяснило издание.

Источники в правительстве страны рассказали журналистам, что японские компании расплачиваются за российский газ через американские банки. Согласно условиям наложенных в 2022 году на Россию санкций, японские компании не имеют право работать с Газпромбанком напрямую, пишет издание.

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Правительство может попросить американские власти не распространять запрет на работу с Газпромбанком на японские банки, предположил собеседник Nikkei.

Администрация Байдена стремится усилить давление на Россию и подтвердить свою решимость противостоять Владимиру Путину до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, пишет издание. Вашингтон будет просить о сотрудничестве других членов «Большой семерки», сказали один из источников Nikkei.

Весной прошлого года Польша и страны Балтии предложили отключить Газпромбанк от SWIFT и заморозить его активы. «Учитывая роль этого банка в схемах российского истеблишмента по растрате государственных средств, а также использование его Кремлем для продвижения своих политических интересов, отключение Газпромбанка от SWIFT имеет приоритетное и символическое значение», — объясняли авторы инициативы.

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Год назад депутаты Европейского парламента выступили с призывом ввести полные блокирующие санкции против Газпромбанка, всех его дочерних структур, членов совета директоров и руководства. Банк служит посредником между «Газпромом» и европейским компаниями, которые все еще покупают российский газ.

С 2022 года под американскими и международными санкциями оказались почти 70 российских банков, включая крупнейшие государственные Сбер и ВТБ. Операции с попавшими под полные блокирующие санкции компаниями запрещены, их зарубежные активы заморожены. За исполнением ограничений следит Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США (OFAC).