Возможная остановка поставок газа из России взвинтила цены в Европе

Европейские цены на газ достигли самых высоких показателей за год после того, как австрийская группа OMV предупредила о «потенциальном прекращении поставок газа» из России. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, предупреждение концерна OMV связано с тем, что он выиграл суд против дочерней компании «Газпрома» — «Газпром экспорт». Суд постановил выплатить OMV 230 миллионов евро за то, что российская компания «нерегулярно» поставляла газ в Германию, а в сентябре 2022 года вовсе прекратила поставки.

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OMV заявила, что «немедленно» зачтет присужденную сумму в счет оплаты счетов по контракту с «Газпромом». Однако компания предупредила, что этот шаг может привести к «ухудшению договорных отношений».

Издание отмечает, что европейский газовый рынок стал чувствительным к перебоям в поставках с тех пор, как Россия начала их сокращать в 2021 году в преддверии начала войны в Украине. В последние годы события, угрожающие нарушить мировые поставки газа, приводили к резким колебаниям цен в Европе, пишет Financial Times.

По данным издания, Австрия и Словакия по-прежнему получают российский газ через Украину благодаря транзитному соглашению, срок действия которого истечет в конце этого года. На этот канал приходится около 5% газового импорта в Европу. Аналитики предупредили, что объемы транзита через Украину могут сократиться почти вдвое, если «Газпром» прекратит поставки из-за решения OMV.

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«OMV может задержать следующий платеж, который составит около 213 миллионов евро, и это может побудить “Газпром” немедленно разорвать контракт», — утверждает Том Марцек-Мансер, руководитель отдела газовой аналитики консалтинговой компании ICIS.

Кроме того, в преддверии истечения контракта на поставки газа через территорию Украины крупнейший поставщик энергии в Словакии SPP заявил, что подписал «краткосрочный пилотный контракт на поставку природного газа» с государственной нефтегазовой компанией Азербайджана Socar.