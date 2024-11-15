В Иране откроют больницу для «лечения» отказавшихся носить хиджаб женщин

Иранские власти откроют новую клинику для «лечения» женщин, которые нарушают закон об обязательном ношении хиджаба, предписывающий женщинам покрывать голову на публике. Об этом пишет Iran International.

О планах открыть подобное медицинское учреждение объявила глава Департамента по делам женщин и семьи Тегеранского штаба по продвижению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби Дарестани. Именно она будет возглавлять эту клинику.

«Создание этого центра направлено на научное и психологическое лечение отказа от хиджаба. Это особенно касается подростков, молодых девушек и женщин, которые находятся в поиске своей социальной и исламской идентичности», — заявила чиновница.

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По ее словам, посещение клиники будет добровольным. Там медики будут продвигать законы об обязательном ношении хиджаба, добавила она.

Иранские активисты и правозащитники осудили подобную идею. По их словам, власти пытаются трактовать отказ от хиджаба, как психическое расстройство. Iran International отмечает, что формулировка миссии клиники схожа с тем, как описываются реабилитационные центры для лечения зависимости.

Иранская журналистка Сима Сабет, работающая в Великобритании, назвала решение властей «позорным», пишет The Guardian. По словам Сабет, «людей просто изолируют от общества за отказ следовать правящей идеологии».

Иранский адвокат по правам человека Хоссейн Раиси выразил особое беспокойство по поводу того, что это заявление сделано ведомством, которое напрямую подчиняется верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

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Местная жительница, имя которой не называется, тоже возмутилась решением властей. «Это будет не клиника, а тюрьма. Мы боремся за выживание, сталкиваемся с отключениями электричества, а государство озабочено куском ткани», — заявила она.

Идея открыть клинику для «лечения» женщин была озвучена после того, как в Иране была задержана студентка, ранее раздевшаяся в знак протеста против нападения за неправильное ношение хиджаба. Студенческая группа Amir Kabir Newsletter заявила, что представители службы безопасности разорвали на девушке одежду. Iran International писал, что во время задержания студентку подвергли физическому насилию: ее ударили головой о дверь машины или столб, из-за чего у нее началось сильное кровотечение.

По данным The Guardian, девушку после ареста перевели в психиатрическую больницу. Правозащитные организации тем временем фиксируют

свидетельства применения пыток, насилия и принудительного медикаментозного лечения в отношении протестующих и политических оппонентов, которых власти считают «психически нестабильными» и помещают в государственные психиатрические учреждения.