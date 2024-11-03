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Мир

Студентка разделась в знак протеста против нападения за неправильное ношение хиджаба

2 минуты чтения 03.11.2024

Иранская студентка, чье имя не называется, сняла одежду в знак протеста после того, как на нее напали сотрудники службы безопасности в Исламском университете Азад в Тегеране из-за неправильного ношения хиджаба. Девушку арестовали. Об этом сообщает Iran International.

Как пишет издание, видео со студенткой, которая сидела во дворе университета в нижнем белье, распространилось в иранских соцсетях. Факт ее ареста подтвердил представитель университета. 

«После непристойного поступка студентки в Научно-исследовательском филиале университета охрана кампуса вмешалась и передала ее правоохранительным органам. Мотивы и основные причины поступка студентки в настоящее время расследуются», — написал в соцсети Х Амир Махджуб, генеральный директор по связям с общественностью университета Азад.

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В свою очередь, студенческая группа Amir Kabir Newsletter заявила, что студентка разделась после того, как на нее напали из-за отсутствие платка на голове. Представители службы безопасности разорвали на девушке одежду.

Как пишет Iran International, во время задержания студентку подвергли физическому насилию: ее ударили головой о дверь машины или столб, из-за чего у нее началось сильное кровотечение. Сообщается, что на шинах автомобиля были видны пятна крови.

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Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала «немедленно и безоговорочно» освободить студентку. Правозащитники заявили, что до ее освобождения власти Ирана должны «обеспечить ей защиту от пыток и других видов жестокого обращения, а также предоставить доступ к семье и адвокату». 

В организации добавили, что сообщения о пытках и насилии во время задержания требуют «независимого и беспристрастного расследования», а виновных необходимо привлечь к ответственности.

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