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Мир

На Airbnb выставили Колизей

10:40 14.11.2024

Сервис Airbnb предлагает в честь выхода фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта арендовать Колизей в итальянском Риме на три часа 7 и 8 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Airbnb.

В сообщении сказано, что гости смогут попасть в историческое место после заката, однако остаться там на всю ночь будет невозможно. Посетители проведут в Колизее три часа, оба сеанса рассчитаны на 16 человек, а плату за аренду организаторы взимать не планируют.

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«На протяжении веков римский Колизей был ареной для эпических сражений и легендарных гладиаторов. Теперь, впервые за почти две тысячи лет, Колизей возвращается к своему первоначальному предназначению в качестве места для зрелищ, приглашая смелых воинов ступить на историческую арену, чтобы проложить свой собственный путь и определить свою судьбу», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении также расписана программа, которую подготовят для «арендаторов». Их встретит церемониймейстер, который проведет в гипогей — подземный уровень с коридорами и камерами, где гладиаторы готовились к битвам. Там гостям предлагается выбрать и надеть доспехи, а затем выйти на арену.

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«Наслаждайтесь симфонией мечей и щитов, пока опытные гладиаторы участвуют в захватывающем поединке ради вашей выгоды. Вы должны изучить их — поскольку вскоре наступит и ваша очередь», — сказано в описании. 

Возможность подать заявку на бронирование откроется 27 ноября и завершится 6 декабря. В сообщении говорится, что «арендаторы» сами несут ответственность за поездку до Рима и обратно. Кроме того, в пресс-релизе сказано, что предложение Airbnb действует в рамках программы по возрождению исторического туризма в Европе.

Ранее на сервисе выставляли дом из сериала «Очень странные дела» и летающий дом из мультфильма «Вверх». К последнему привязали восемь тысяч воздушных шаров, а сам дом находился на высоте нескольких тысяч метров над землей.

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