На Airbnb выставили летающий дом из мультфильма «Вверх»

На площадке для аренды жилья Airbnb появилось объявление о сдаче в аренду копии летающего дома из мультфильма «Вверх» студии Pixar.

Дом, к крыше которого привязаны восемь тысяч воздушных шаров, находится в американском штате Нью-Мексико. Он буквально висит среди красных скал и пустынного пейзажа в небольшом городке Абикиу. Дом парит в нескольких метрах над землей, а держит его строительный кран.

Аккаунт на Airbnb ведется от имени одного из главных персонажей мультфильма — продавца воздушных шаров на пенсии 78-летнего Карла Фредриксена, который после смерти жены живет со своей говорящей собакой Дагом.

«Я не особо радушный хозяин, но сейчас мы с Дагом остались одни и будем рады гостям. Я уже не гожусь для приключений, но знаю, что при желании их легко найти, особенно если остановиться здесь. Но, пожалуйста, только на одну ночь, не рассчитывайте задержаться», — говорится в объявлении.

В летающем доме есть спальня, гостиная и санузел, выглядящие так же, как в мультфильме. Стоимость аренды неизвестна. Желающим снять летающий дом предлагают отправить заявки и рассказать о себе. Затем Фредриксен выберет победителя, который сможет взять с собой максимум троих человек и остановиться там, судя по всему, только на одну ночь.

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