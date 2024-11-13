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Мир

Найден дешевый способ устранить ущерб климату от самолетов

19:16 13.11.2024

Вредные для климата углеродные выбросы, которые попадают в атмосферу из-за сжигания топлива самолетами, можно значительно сократить, не прибегая к дорогим методам. К подобным выводам пришли ученые, проводившие исследование для Transport & Environment. Об этом сообщает Би-би-си. 

По данным ученых, чтобы сократить выбросы от самолетов в атмосферу, необходимо слегка изменить маршруты, по которым летают самолеты, таким образом, чтобы они не создавали больших скоплений конденсационных следов. Так удастся значительно сократить выбросы. Сам метод очень недорогой — стоимость билетов поднимется всего лишь на четыре евро. Если ввести эту практику сейчас, то к 2040 году количество выбросов удастся сократить более чем в половину.

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На количество выбросов влияет множество факторов. Например, география полета и широта, на которой летит самолет. Полеты над Северной Америкой, Северной Атлантикой и Европой ответственны за половину всех выбросов в 2019 году. Более того, время суток также влияет на количество выбросов — больше всего их генерируют вечерние и ночные рейсы. Время года также влияет — больше всего выбросов появляется зимой. Также, по данным их исследования, всего 3% самолетов образуют 80% всех конденсационных следов.

Ученые объясняют, что, когда самолет пролетает сквозь холодный и влажный воздух, самолет оставляет конденсационный след, который состоит из несгоревших фрагментов топлива. Уточняется, что было давно известно, как они образуются, но их негативное влияние на климат признали только недавно. 

«Они создают искусственный слой облаков, который задерживает тепло на Земле и мешает ему раствориться в космосе. Масштабы потепления, вызванные конденсационными следами, сравнимы с углеродными выбросами от самолетов», — рассказал представитель Transport & Environment Карлос Лопес де ла Оса. 

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