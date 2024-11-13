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Мир

Женщина установила дома тюремную камеру для употребляющего наркотики сына

11:34 13.11.2024

Жительница провинции Бурирам в Таиланде установила в своей квартире железную тюремную камеру, чтобы изолировать своего 42-летнего сына, который употребляет наркотики и страдает игровой зависимостью. Об этом сообщает Oddity Central.

Как пишет издание, 64-летняя женщина, чье имя не уточняется, более 20 лет жила «в постоянном страхе» и пошла на крайние меры, чтобы защитить себя и соседей от сына в моменты, когда тот становится слишком агрессивным. 

Она рассказала, что за это время перепробовала множество способов помочь сыну перестать употреблять наркотики, в том числе отправляла его на реабилитацию в более чем 10 центров по всей стране. Однако это не помогло, и мужчина пристрастился к азартным играм, что только усугубило ситуацию.

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«Я жила одна с сыном с тех пор, как умер мой муж. Одной из причин смерти моего мужа была депрессия и стресс, вызванные зависимостью моего сына», — утверждает женщина. 

По ее словам, 23 октября этого года она вызвала полицию, поскольку не могла справиться с сыном сама. Его отправили в больницу, однако женщина понимала, что это временная мера, поэтому к его возвращению решила установить в квартире аналог тюремной камеры. 

Как пишет издание, она позаботилась о том, чтобы в камере были все удобства — ванная, кровать и доступ к Wi-Fi — и достаточное расстояние между прутьями, чтобы передавать сыну еду и воду. Также женщина установила камеру видеонаблюдения, которая работает круглые сутки.

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По данным Oddity Central, полиция узнала об установке камеры и пришла к женщине домой. Начальник районной полиции заявил, что действия женщины могут нарушить статью уголовного кодекса о незаконном удержании человека, которая подразумевает от трех до 15 лет лишения свободы. Полиция потребовала демонтировать камеру и пообещала найти иной способ решения проблемы.

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