99-летняя женщина рассказала о страхе сделать татуировку из-за реакции дочери

Жительница Великобритании Хильда Уэст, которой в феврале 2025 года исполнится сто лет, собирается сделать себе на юбилей новую, третью по счету татуировку. Однако женщина опасается реакции дочери, сообщило Warwickshire World, издание из графства Уорикшир.

99-летняя Уэст живет на территории графства, в городе Кенилворт. В 2019 году она стала самой возрастной обладательницей татуировки в Соединенном Королевстве, пишет издание. Первую татуировку Уэст сделала на запястье — в виде инициалов ее покойного мужа Эрнеста и сына Дэвида.

Через некоторое время женщина обратилась к тату-мастеру и попросила набить на предплечье еще одно тату — бабочку диаметром семь сантиметров. Женщина объяснила журналистам, что выбрала рисунок в память о муже.

«Мне всегда нравились бабочки, и я была очень довольна своей первой татуировкой, поэтому подумала: „А почему бы и нет?“ Это было совсем не больно», — сказала женщина корреспонденту Warwickshire World.

«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом Еда и традиционные привычки местных жителей не делают их долгожителями, отдаляя смерть. Это смог доказать лауреат Шнобелевской премии Мир 10 минут чтения

На свое столетие Уэст собирается набить себе татуировку в виде павлина. Но о планах родственникам еще не говорила, так как опасается реакции, призналась она журналисту. Когда женщина вытатуировала на запястье инициалы мужа и сына, это не понравилось дочери. Уэст ответила дочери, что тату всегда было в списке ее желаний.

У 99-летней женщины есть четыре внука и четыре правнука, пишет издание. Однако за помощью с татуировками Уэст к родным не обращалась — «опасаясь протестов близких». Уэст попросила отвезти ее в тату-салон сотрудников дома престарелых, где сейчас живет.

Западный мир поразила эпидемия инфантилизма Зумеры и миллениалы жалуются, что им сложно взрослеть. Виноваты поп-культура и рост цен на жилье Мир 9 минут чтения

В доме престарелых женщине пообещали, что профинансируют ее татуировку в честь 100-летия, пишет Warwickshire World.

Автор первой татуировки Уэст, тату-мастер по имени Мэтти, пять лет назад сказал, что пожилая женщина «справилась с болью лучше, чем некоторые культуристы, которых приходилось татуировать».