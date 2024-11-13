Полицейский проведет в тюрьме четыре месяца за сексуализированное насилие над тремя детьми

Суд приговорил бывшего офицера полиции из города Лоуэлл в американском штате Арканзас Роя Митчелла к 120 дням лишения свободы и 20 годам испытательного срока за сексуализированное насилие над тремя несовершеннолетними. Об этом сообщает 5News.

Как пишет издание, впервые 45-летний полицейский был арестован в октябре 2023 года. Расследование против Митчелла началось после звонка на горячую линию отдела по борьбе с преступлениями против детей. Кто именно звонил, 5News не уточняет.

Городское полицейское управление отправило Митчелла в отпуск в связи с расследованием, в то время как в полиции штата Арканзас заявили, что мужчина был уволен до ареста. В Лоуэлле Митчелл работал с июня 2020 года.

Согласно судебным документам, мужчина подверг сексуализированному насилию двух детей в 2023 году и в период с 16 февраля 2017 года по 15 февраля 2018 года. Как отмечает Northwest Arkansas Democrat gazette, в начале этого года полицейский работал в начальной школе Такера в качестве школьного инспектора. Однако администрация учебного заведения утверждает, что в предполагаемые моменты сексуализированного насилия Митчелл не был сотрудником школы.

Экс-полицейский не признал себя виновным и был освобожден под залог в 25 тысяч долларов. Тогда ему назначили суд на апрель 2024 года и запретили общаться с жертвами.

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Однако затем Митчелл был снова арестован по отдельному делу о сексуализированном насилии над третьим ребенком. Он снова отказался признавать свою вину и должен был ждать суда, который назначили на 13 ноября этого года.

Вскоре прокуратура округа Вашингтон заявила, что Митчелл признал себя виновным, и ему был вынесен приговор. Прокуроры заявили, что полицейский должен сдать свою лицензию сотрудника правоохранительных органов и зарегистрироваться в качестве преступника, совершившего сексуализированное преступление.