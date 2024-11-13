EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Полицейский проведет в тюрьме четыре месяца за сексуализированное насилие над тремя детьми

15:54 13.11.2024

Суд приговорил бывшего офицера полиции из города Лоуэлл в американском штате Арканзас Роя Митчелла к 120 дням лишения свободы и 20 годам испытательного срока за сексуализированное насилие над тремя несовершеннолетними. Об этом сообщает 5News.

Как пишет издание, впервые 45-летний полицейский был арестован в октябре 2023 года. Расследование против Митчелла началось после звонка на горячую линию отдела по борьбе с преступлениями против детей. Кто именно звонил, 5News не уточняет. 

Городское полицейское управление отправило Митчелла в отпуск в связи с расследованием, в то время как в полиции штата Арканзас заявили, что мужчина был уволен до ареста. В Лоуэлле Митчелл работал с июня 2020 года.

«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Педагог Дима Зицер — о пранке над учителями российских школ
Общество3 минуты чтения

Согласно судебным документам, мужчина подверг сексуализированному насилию двух детей в 2023 году и в период с 16 февраля 2017 года по 15 февраля 2018 года. Как отмечает Northwest Arkansas Democrat gazette, в начале этого года полицейский работал в начальной школе Такера в качестве школьного инспектора. Однако администрация учебного заведения утверждает, что в предполагаемые моменты сексуализированного насилия Митчелл не был сотрудником школы.

Экс-полицейский не признал себя виновным и был освобожден под залог в 25 тысяч долларов. Тогда ему назначили суд на апрель 2024 года и запретили общаться с жертвами.

«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Еда и традиционные привычки местных жителей не делают их долгожителями, отдаляя смерть. Это смог доказать лауреат Шнобелевской премии
Мир10 минут чтения

Однако затем Митчелл был снова арестован по отдельному делу о сексуализированном насилии над третьим ребенком. Он снова отказался признавать свою вину и должен был ждать суда, который назначили на 13 ноября этого года. 

Вскоре прокуратура округа Вашингтон заявила, что Митчелл признал себя виновным, и ему был вынесен приговор. Прокуроры заявили, что полицейский должен сдать свою лицензию сотрудника правоохранительных органов и зарегистрироваться в качестве преступника, совершившего сексуализированное преступление.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Общество
LIVE «Если ребенка окружают люди в шапочках из фольги, он будет считать подчинение нормой»
Педагог Дима Зицер — о пранке над учителями российских школ
3 минуты чтения
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Мир
«Зоны жизни до 100 лет» оказались мифом
Еда и традиционные привычки местных жителей не делают их долгожителями, отдаляя смерть. Это смог доказать лауреат Шнобелевской премии
10 минут чтения
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Общество
Российские власти используют новые методы вербовки на войну
Они подбрасывают наркотики и обманывают безработных. На что готово Минобороны, чтобы заменить тысячи погибших на фронте?
12 минут чтения
Коровник-гейт
Интернет и мемы
Коровник-гейт
Блогера полюбили за «добрый контент» с животными, а теперь подозревают в том, что он построил баню на донаты
5 минут чтения
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Общество
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС
7 минут чтения
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Общество
Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА»
Он изобрел около 200 видов наркотиков, устраивал дегустации и проверял их на себе и своей жене
11 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.