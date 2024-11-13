Нацисты устроили демонстрацию во время показа пьесы про Анну Франк

Группа людей в масках с флагами, на которых была нацистская символика, пришли на парковку перед зданием организации американских ветеранов, в котором ставили постановку по мотивам «Дневника Анны Франк». Они размахивали флагами со свастикой и выкрикивали расистские и антисемитские лозунги. Об этом сообщает ABC News.

Событие произошло у одного из филиалов Американского легиона — организации американских ветеранов, созданной после Первой мировой войны — в городе Хауэлл, штат Мичиган. Как сообщали очевидцы, группа в масках состояла из пяти человек. Один из очевидцев, ветеран Бобби Брайт, снял их на видео.

«В здании находилось 75 человек, которые смотрели постановку. Среди них — 50 или 60 тех, кто потом боялся покинуть здание. Нам пришлось провожать их до машин. Никто в Америке не должен себя так чувствовать», — рассказал Бобби Брайт, 26 лет отслуживший в армии.

Находившиеся в здании люди вызвали полицию. Когда к зданию Американского легиона в Хауэлле приехал шериф округа Ливингстон Майкл Джей Мерфи, он попросил демонстрантов покинуть территорию организации ветеранов. Те согласились, но продолжили размахивать флагами, когда перешли на другую сторону дороги. В этот момент Мерфи пришлось подойти к ним снова и «завязался конфликт».

«Никакого физического столкновения не произошло, и стороны просто разошлись», — рассказал шериф Мерфи.

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О случившемся актерам театра сообщества Фаулервилля, которые и ставили спектакль по мотивам «Дневника Анны Франк», сообщили во время перерыва. Позже в театре рассказали прессе, что актеры продолжили играть, несмотря на случившееся. На следующий день пьесу поставили снова.