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Мир

Неизвестные несколько дней заставляли принимать наркотики и насиловали школьницу

10:37 13.11.2024

В Кошрабадском районе Самаркандской области в Узбекистане неизвестные похитили ученицу восьмого класса, чье имя не уточняется. Она рассказала, что в течение нескольких дней ее избивали, заставляли употреблять алкоголь и наркотики и подвергали сексуализированному насилию. Об этом сообщает медиапроект против гендерного насилия Nemolchi.uz.

В сообщении говорится, что школьница пропала еще 23 октября. Спустя некоторое время ее родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже ребенка. В то же время, отмечает проект, они надеялись, что девочка вернется домой самостоятельно.

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Школьницу нашли только 6 ноября со следами насилия на теле. Родные отвезли ее к медикам. В МВД Узбекистана заявили, что было возбуждено уголовное дело по статье о «насильственном удовлетворении половой потребности в противоестественной форме», совершенном группой лиц, а также что полиция установила «всех участников» произошедшего и назначила необходимые экспертизы.

В то же время родственники школьницы утверждают, что дело возбудили только несколько дней назад, и связывают это с тем, что среди подозреваемых может быть бывший сотрудник прокуратуры, которого уволили задним числом. Родные также заявили, что подозреваемые находятся на свободе.

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Кроме того, Nemolchi.uz, ссылаясь на беседу с родственниками школьницы, пишет, что девочку отвезли на экспертизу в одной машине с нападавшими, но без родителей. При этом экспертизу смогли сделать только через четыре дня после того, как школьницу нашли, поскольку судмедэксперт оказался мужчиной, и девочка отказалась от ее проведения. Также у школьницы не проверили кровь на наличие следов наркотиков и алкоголя.

Nemolchi.uz отмечает, что родителей школьницы оштрафовали за то, что она пропустила занятия в школе. Девочке не предоставили помощь школьного психолога, а сама она, по словам родных, боится идти в школу, поскольку о случившемся «там уже знают все».

«Мы не раз поднимали вопрос о том, что правосудие к детям должно быть дружественным, важен системный и бережный подход на всех уровнях. Это первоочередная задача. Никакие законы и медийные кампании не спасут, если система будет ещё больше травмировать этих детей», — заявили в Nemolchi.uz.

UzNews.uz пишет, что дело находится на контроле детского омбудсмена, ведется предварительное расследование.

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