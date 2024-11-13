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Мир

Госдеп США заявил об участии северокорейцев в боях в Курской области 

10:00 13.11.2024

Северокорейские солдаты вместе с российскими военными вступили в бой на территории Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Ведант Патель, пишет Korea Times.

«Сегодня я могу подтвердить, что более 10 тысяч солдат из КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переместилось на самый запад Курской области, где они начали участвовать в боевых операциях с российскими силами», — заявил Патель. 

По его словам, российские военные обучают солдат из КНДР артиллерийскому делу, использованию беспилотников и основным навыкам пехоты, включая расчистку траншей, что он назвал «критически важным» для операций на передовой.

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При этом Патель подчеркнул, что успешное использование северокорейских военных на поле боя во многом будет зависеть от того, насколько хорошо российское военное командование сможет интегрировать их в свои вооруженные силы.

«Некоторые из проблем, которые им придется преодолеть, — это оперативная совместимость, языковой барьер, командование, управление и связь», — пояснил Патель, добавив, что США «консультируются с союзниками и партнерами в других странах региона о последствиях такого сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

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Ранее ни Россия, ни КНДР официально не подтверждали отправку северокорейских военных в Россию для участия в войне против Украины.

Накануне The Telegraph сообщила, что Владимир Путин хочет вернуть контроль над частью Курской области, которую захватили ВСУ, до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Для этого, по данным газеты, он отправил в регион 50 тысяч российских и северокорейских солдат. 

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