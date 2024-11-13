Букеровскую премию впервые вручили за роман о космонавтах

Одну из самых престижных литературных наград — Букеровскую премию 2024 года — получила британская писательница Саманта Харви за роман «На орбите». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Роман Харви стал первым произведением, действие которого происходит в космосе, получившим Букеровскую премию, а сама писательница стала первой за пять лет (с 2019 года) женщиной, получившей эту награду, пишет «Коммерсантъ».

В книге «На орбите» рассказывается об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции, которые преодолевают утрату, одиночество и усталость от миссии.

«Переходя от клаустрофобии своих кают к бесконечности космоса, от их обширных воспоминаний к пристальному вниманию к своим задачам, от метафизических поисков к зрелищу природного мира, Orbital предлагает нам любовное послание нашей планете, а также глубоко трогательное признание индивидуальной и коллективной ценности каждой человеческой жизни», — заявили судьи премии.

В свою очередь, председатель жюри Эдмунд де Ваал добавил, что роман был удостоен премии «за красоту и амбициозность».

По данным организаторов, Харви получит 50 тысяч фунтов стерлингов — это около 64 тысяч долларов, а также трофей, который по традиции вручает победитель прошлогодней Букеровской премии, В 2023 году награду получил ирландский писатель Пол Линч.

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Букеровскую премию учредили в 1968 году. Первым лауреатом стал британский писатель Перси Ховард Ньюби за роман «За это придется ответить». До 2014 года, согласно правилам, эту награду могли получить только граждане Великобритании, Ирландии, а также стран, которые входят в британское Содружество наций.

В 2005 году была организована международная Букеровская премия. Ее вручали раз в два года. С 2014 года условия изменились и ее начали вручать за книги, которые были написаны на другом языке, но переведены на английский.