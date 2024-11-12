К российской системе карт «Мир» подключили еще одну страну

К российской государственной системе платежей «Мир» подключили иранскую межбанковскую систему Shetab. С иранских карт можно снимать деньги в банкоматах на территории России, сообщило агентство Tasnim.

На «втором этапе проекта» россиянам можно будет снимать деньги в банкоматах Ирана, а на «третьем этапе» владельцы карт Shetab получат возможность расплачиваться на кассах российских магазинов, рассказало агентство со ссылкой на Центробанк Исламской Республики. Когда именно начнутся эти этапы, представители финансового регулятора не уточнили.

«Мы делаем большой шаг в направлении дедолларизации», — сказал журналистам глава иранского Центробанка Мохаммад Реза Фарзин.

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Пресс-секретарь иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа на своей странице в X опубликовал видеоролик с демонстрацией работы карт Shetab в России, пишет РБК. В ролике видно, как человек при помощи телефона снимает наличные рубли с карты иранской платежной системы в российском банкомате.

Переговоры о подключении российской государственной платежной системы к иранской шли с 2022 года. На форуме БРИКС в Казани представители Ирана предлагали соединить между собой платежные системы стран-участниц «по примеру интеграции “Мира” и Shetab», пишет РБК.

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Сейчас карты «Мир» действуют в России, Беларуси, на Кубе, а также в непризнанных Абхазии и Южной Осетии. В Ассоциации туроператоров утверждают, что картами «Мир» можно расплатиться в некоторых «точках продаж» Армении, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Лаоса, Мальдив, Молдовы, Мьянмы, Никарагуа и Таджикистана.

Оператор «Мира», Национальная система платежных карт, с 23 февраля находится под полными блокирующими санкциями США. Американский Минфин предупреждал о возможности ввести санкции против системы «Мир» с осени 2022 года.