ООН назвала 2024 год «мастер-классом по разрушению климата»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил мир о серьезных экономических и климатических последствиях, если человечество не уменьшит выбросы парниковых газов. Об этом он сообщил на климатическом саммите COP29, его цитирует газета The Guardian.

В своей речи генсек ООН перечислил последствия глобального потепления, от которых уже страдают сообщества. Он напомнил, что из-за высокого риска ураганов многим семьям приходится покидать свои дома. Рабочие «падают от невыносимой жары», а наводнения разрушают важную инфраструктуру. «Все эти бедствия и многое другое усугубляются антропогенным изменением климата», — заключил Гутерриш.

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Генсек ООН предупредил, что климатические последствия «не пощадят» ни одну страну. Помимо катаклизмов, человечество столкнется с экономическими последствиями. Например, из-за изменения климата срываются глобальные поставки, а срыв цепочек поставок приводит к резкому росту цен. По словам Гутерриша, ситуация только усугубляется: он назвал 2024 год «мастер-классом по разрушению климата».

Для нормализации ситуации человечество должно действовать уже сейчас, продолжил генсек ООН. Он перечислил три приоритетных вопроса: срочное сокращение выбросов, защита сообществ от разрушительных последствий изменения климата и финансовая помощь для развивающихся стран.

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По мнению Гутерриша, «есть все основания надеяться» на улучшение ситуации, так как страны еще на прошлом саммите договорились уходить от использования ископаемого топлива — основного фактора изменения климата. Вместо этого следует развивать возобновляемые источники энергии.

«Революция чистой энергии уже здесь. Ни одна группа, ни один бизнес и ни одно правительство не могут ее остановить. Но вы должны гарантировать, что она будет справедливой и быстрой», — высказался Гутерриш.

В преддверии климатического саммита COP29 Гутерриш уже предупреждал, что мир ждут «катастрофическое» ухудшение климата и разрушение экосистем. По его словам, температура поднимется выше 1,5 градуса Цельсия не к концу XXI века, а уже в ближайшие годы. Именно эту планку установили страны, подписавшие Парижское соглашение.