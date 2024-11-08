ООН: человечество находится на пороге непоправимых климатических изменений

В преддверии климатического саммита Cop29 генеральный директор ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир все еще недооценивает угрозу от человеческого воздействия на природу. Он сказал, что мир ждут катастрофическое ухудшение климата и разрушение экосистем, и признал, что температура поднимется на установленные парижскими соглашениями 1,5 градуса Цельсия не концу XXI века, а уже в ближайшие годы. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Гутерриша, человечество приближается к переломной точке, после которой изменения климата и разрушение экосистем станут необратимыми. Переломными точками он называет коллапс джунглей Амазонии и таяние ледников Гренландии, вызванные повышением температур. Гутерриш утверждает, что государства недостаточно сокращают парниковые выбросы, необходимые для безопасного нагревания Земли.

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Более того, второе президентство Трампа также ставит под угрозу мировые климатические соглашения. Еще в свой первый президентский срок Трамп выходил из соглашений. Вероятно, теперь он сделает это снова, так как продолжает считать, что проблемы климата — это «разводка». Гутерриш уверен, что без него соглашения окажутся «искалеченными».

Недавно ученые обнаружили, что естественные природные поглотители углерода не справляются с человеческим воздействием на природу и перестали поглощать углерод. Из-за этого Гутерриш уверен, что человечество как никогда близко к тому, что джунгли Амазонки превратятся в пустыню, а ледяные покровы Гренландии и Антарктиды исчезнут.

«Меня беспокоит не то, что есть люди, которые продолжают лоббировать использование ископаемого топлива. По-настоящему меня беспокоит то, что государства не смогут этому лоббированию противостоять. Мы никак не сможем сохранить рост температуры на 1,5 градуса Цельсия до конца XXI, если мы все не согласимся с тем, что от ископаемого топлива необходимо отказываться», — заявил Гутерриш.

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С подобными словами он выступил за несколько дней до климатического саммита ООН Cop26, который начнется 11 ноября. Государства две недели будут обсуждать в Баку, Азербайджане, как увеличить финансирование на адаптацию к ухудшению климата и какими способами с ним справиться.

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