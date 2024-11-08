ООН: человечество находится на пороге непоправимых климатических изменений

В преддверии климатического саммита Cop29 генеральный директор ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир все еще недооценивает угрозу от человеческого воздействия на природу. Он сказал, что мир ждут катастрофическое ухудшение климата и разрушение экосистем, и признал, что температура поднимется на установленные парижскими соглашениями 1,5 градуса Цельсия не концу XXI века, а уже в ближайшие годы. Об этом сообщает The Guardian.
По словам Гутерриша, человечество приближается к переломной точке, после которой изменения климата и разрушение экосистем станут необратимыми. Переломными точками он называет коллапс джунглей Амазонии и таяние ледников Гренландии, вызванные повышением температур. Гутерриш утверждает, что государства недостаточно сокращают парниковые выбросы, необходимые для безопасного нагревания Земли.
Более того, второе президентство Трампа также ставит под угрозу мировые климатические соглашения. Еще в свой первый президентский срок Трамп выходил из соглашений. Вероятно, теперь он сделает это снова, так как продолжает считать, что проблемы климата — это «разводка». Гутерриш уверен, что без него соглашения окажутся «искалеченными».
Недавно ученые обнаружили, что естественные природные поглотители углерода не справляются с человеческим воздействием на природу и перестали поглощать углерод. Из-за этого Гутерриш уверен, что человечество как никогда близко к тому, что джунгли Амазонки превратятся в пустыню, а ледяные покровы Гренландии и Антарктиды исчезнут.
«Меня беспокоит не то, что есть люди, которые продолжают лоббировать использование ископаемого топлива. По-настоящему меня беспокоит то, что государства не смогут этому лоббированию противостоять. Мы никак не сможем сохранить рост температуры на 1,5 градуса Цельсия до конца XXI, если мы все не согласимся с тем, что от ископаемого топлива необходимо отказываться», — заявил Гутерриш.
С подобными словами он выступил за несколько дней до климатического саммита ООН Cop26, который начнется 11 ноября. Государства две недели будут обсуждать в Баку, Азербайджане, как увеличить финансирование на адаптацию к ухудшению климата и какими способами с ним справиться.
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