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Мир

Комментатора отстранили от работы за слова о внешности спортсменки 

16:58 12.11.2024

Американский телеканал Tennis Channel отстранил от эфира на неопределенный срок комментатора, который сделал замечание в адрес внешности чешской теннисистки Барборы Крейчиковой. Джон Вертхейм прокомментировал лоб женщины, готовясь к пятничному выпуску передачи о финале женского турнира в Эр-Рияде, сообщил CNN Sports.

Вертхейм после инцидента рассказал, что его комментарий прозвучал во время «частной репетиции» в Zoom, которая случайно попала в эфир. «На репетиции нам показали графическое изображение теннисистки, только что участвовавшей в соревнованиях. Она была показана под углом, который преувеличивал высоту лба», — процитировал CNN слова спортивного журналиста.

«Через несколько минут мне сказали убрать Zoom. Я посмотрел на низкий угол обзора камеры и пошутил, что из-за этого мой лоб похож на лоб теннисистки с фотографии. Кто-то в контрольной комнате ответил, я отшутился», — рассказал Вертхейм. Он настаивает, что «это была частная репетиция», а «обмен мнениями» по неосторожности и «без контекста» попал в прямой эфир.

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Крейчикова публично назвала замечание комментатора о своей внешности непрофессиональным.

«Это не первый раз, когда подобное происходит в мире спорта, — процитировал CNN пост теннисистки в Х. — Я часто предпочитала молчать, но считаю, что настало время обратить внимание на необходимость уважения и профессионализма в спортивных СМИ».

10 ноября спортивный комментатор опубликовал в Х публичные извинения, назвал свое высказывание «глубоко прискорбным» и сказал, что принес Крейчиковой извинения. «Я понимаю: я не жертва. Это не было ни профессионально, ни милосердно. Я несу ответственность. Я сам виноват. Я сожалею», — процитировал журналиста CNN.

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В тот же день Tennis Channel объявил, что тоже принес извинения Крейчиковой. Представители телеканала назвали комментарий своего сотрудника неуместным и сообщили, что немедленно отстранили Вертхейма от эфира на неопределенный срок.

Крейчикова — десятая ракетка мира и двукратная победительница турниров Большого шлема, в том числе чемпионка Уимблдона-2024. В пятницу, 8 ноября, она проиграла в полуфинале WTA Finals Чжэн Цинвэнь, которая в итоге заняла на турнире второе место.

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