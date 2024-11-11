Производитель кукол Барби указал на упаковке игрушек ссылку на порносайт

Американский производитель детских игрушек Mattel указал на упаковке с куклами, посвященными экранизации мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво, ведущую на порносайт ссылку. Ошибку заметили пользователи Reddit.

В американском прокате мюзикл выйдет под названием Wicked. Над штрих-кодом на упаковке коллекционных кукол вместо официального сайта фильма wickedmovie.com указан адрес домашней страницы Wicked Pictures, порностудии из Калифорнии.

Издание Consequence пишет, что это не единичная ошибка, поскольку на сайте eBay выставлены сотни таких кукол. При этом на других товарах Wicked, например, на наборе LEGO указан верный адрес сайта.

Я купила квартиру в Европе с российским паспортом Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС Общество 7 минут чтения

Позже стало известно, что компания Mattel извинилась за допущенную ошибку. «Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и принимаем немедленные меры для ее исправления. Потребителям, у которых уже есть этот продукт, предлагается выбросить упаковку продукта или закрыть ссылку и обратиться в службу поддержки клиентов Mattel за дополнительной информацией», — заявили в компании.

Mattel добавила, что изъяла из продажи в розничных магазинах всех кукол. Daily Beast отмечает, что пока неизвестно, сколько именно кукол было выпущено в продажу в упаковках с ошибкой.

Химик с русскими корнями стал «крестным отцом МДМА» Он изобрел около 200 видов наркотиков, устраивал дегустации и проверял их на себе и своей жене Общество 11 минут чтения

«Злая» — экранизация одного из наиболее популярных на Бродвее мюзиклов, поставленного режиссером Стивеном Долдри. Премьера фильма должна состояться 22 ноября этого года. Наряду с Гранде и Эриво, в нем снимаются Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Бовэнь Ян, Марисса Боде, Питер Динклэйдж, Мишель Йео и Джефф Голдблюм. Вторая часть «Злой» должна выйти через год — в ноябре 2025 года.