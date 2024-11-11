Мужчина попытался открыть аварийный выход во время полета в самолете

Мужчина, имя которого не уточняется, попытался открыть аварийный люк во время полета на рейсе Korean Air из Бангкока в Сеул. Происходящее снял на видео другой пассажир рейса Джексон Ли и выложил видео в тикток, сообщает портал Aviation A2Z.

Инцидент произошел 8 ноября. По неподтвержденным данным, отмечает портал, мужчина попытался открыть люк через час после взлета. На кадрах ролика видно, как пассажир несколько раз попытался повернуть ручку двери аварийного выхода, прежде чем экипаж самолета сумел его удержать.

Как пишет Aviation A2Z, во время полета мужчина начал вести себя агрессивно. Между ним и бортпроводниками начался конфликт, во время которого пассажир попытался получить доступ к аварийному выходу. После приземления его передали южнокорейской полиции для дальнейшего расследования.

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В авиакомпании заявили, что инцидент был «урегулирован в соответствии с установленными протоколами безопасности, с приоритетом безопасности пассажиров и эксплуатационной целостности». Korean Air также пообещала властям полное сотрудничество в расследовании, подчеркнув свой «подход нулевой терпимости к поведению, которое ставит под угрозу безопасность полетов».

В компании отметили, что пассажир вопреки предупреждениям экипажа пересел на место около аварийного выхода, которое предназначалось для бортпроводников. Он проигнорировал указания вернуться на свое место и стал угрожать членам экипажа.

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Как пишет Aviation A2Z, в июне 2023 года 19-летний пассажир попытался открыть дверь самолета Jeju Air под воздействием наркотиков. В прошлом месяце другой 33-летний мужчина смог открыть аварийный выход самолета Asiana Airlines перед посадкой, в результате чего девяти пассажирам потребовалась медицинская помощь из-за проблем с дыханием.