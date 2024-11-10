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Криминал

Силовики ищут пошутивших о теракте в «Крокус Сити Холле»

20:10 10.11.2024

Российские силовики начали искать двух девушек, которые записали видео, пошутив о теракте в московском развлекательном комплексе «Крокус Сити Холл». Следственный комитет сообщил ТАСС, что начал проверку «по факту размещения видео в интернете».

В субботу, 9 ноября, видео распространяли телеграм-каналы пропагандистов.

На видео, в кружочке для телеграм, две девушки идут вдоль стены комплекса, одна из них обращается к «нашим любимым фоловерам» и говорит, что «сегодня у нас сходка». Идущих мимо прохожих записывающая видео называет «нашими фанатами». «Мы приехали в ”Крокус Сити Холл”, сейчас будем устраивать теракт. Классно, мило», — говорит девушка. Вторая показывает язык.

В ночь на воскресенье, 10 ноября, видео-кружок опубликовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и написала, что направила ролик в полицию. «Грустно такое видеть», — добавила профессиональная доносчица. Через некоторое время появился новый пост Мизулиной, где она назвала ролик «публичным оправданием терроризма».

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Вечером в воскресенье Следственный комитет сообщил ТАСС, что ролик «содержит оправдание террористического акта, произошедшего в «Крокус сити холле»». По словам следователей, отдел ведомства в подмосковном городе Красногорске изучает перспективы возбуждения уголовного дела.

Максимальное наказание по статье 205.2 Уголовного кодекса «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» составляет пять лет колонии и один миллион рублей штрафа.

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Телеграм-канал «Что там, Москва?» написал, что записавшие видео девушки приехали из Владимирской области.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Погибли 145 человек, потерпевшими признаны 1700 человек. По делу проходят более 20 подозреваемых, фигуранты «дают друг на друга показания», следует из материалов дела.

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