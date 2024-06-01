Потерпевшими в результате теракта в «Крокусе» признаны более 1700 человек

Следствие допросило всех 1700 потерпевших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Это следует из постановления Басманного суда, на которое обратила внимание «Медиазона».

Издание добавляет, что свидетелями по делу проходят еще 800 человек. По данным «Медиазоны», в ходе расследования провели не менее 20 обысков и около 650 судебных экспертиз, в том числе баллистические, пожарно-технические и инженерно-строительные.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб в Бишкеке заявил, что всего по делу о теракте задержаны 20 человек. Он также добавил, что «подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали через интернет боевики группировки “Вилаят Хорасан” из афгано-пакистанской зоны».

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Кроме того, 1 июня издание «Коммерсантъ» сообщило, что обвинение предъявлено двум сотрудникам концертного зала. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Обоих сотрудников, уточняет «Коммерсантъ», отпустили под подписку о не выезде.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Тогда в здание ворвались несколько человек и начали расстреливать зрителей в упор, а также подожгли концертный зал. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, более 550 пострадали.

Российские чиновники неоднократно обвиняли Украину в причастности к теракту. Кроме того, после произошедшего гражданам Таджикистана начали массово отказывать во въезде в Россию, а в ряде регионов местные власти запретили иностранцам работать в некоторых отраслях.

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