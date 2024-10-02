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Криминал

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали друг на друга «изобличающие показания»

2 минуты чтения 02.10.2024

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» дают друг на друга «изобличающие показания». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на судебные материалы. 

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, с учетом тяжести обвинения, могут координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания», — говорится в документе, который оказался в распоряжении агентства. При этом РИА «Новости» не уточняет о ком именно из обвиняемых идет речь. 

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Накануне стало известно, что срок предварительного следствия по этому уголовному делу продлили до 22 декабря 2024 года. Всего по нему проходят более 20 человек. Об этом в мае говорил глава ФСБ Александр Бортников. 

Четверых непосредственных исполнителей, которые расстреляли посетителей концерта группы «Пикник», а затем подожгли зрительный зал, задержали на следующий день. Одному из них силовики отрезали ухо, еще как минимум одного, вероятно, пытали электрическим током. Всего в Москве задержали, а затем арестовали 12 человек. Еще пятерых фигурантов позднее этапировали из Дагестана. По состоянию на август известно о 18 арестованных по этому делу. 

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Погибли 145 человек, пострадали сотни. Потерпевшими по этому делу признаны 1700 человек. 

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