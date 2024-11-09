Неизвестные незаметно переместили в космосе британский спутник

Самый первый британский космический спутник связи оказался перемещен в космосе на половину диаметра Земли от места, где должен был упасть в океан. Аппарат не мог сам отдрейфовать на новое место, сообщила Би-би-си со ссылкой на научных специалистов.

Спутник Skynet-1A был запущен в 1969 году, заняв место на орбите у восточного побережья Африки, чтобы передавать сообщения для британских войск. После нескольких лет работы, на которые была рассчитана аппаратура, спутник отключился. Гравитация должна была «утянуть его дальше на восток» и утопить обломки в Индийском океане, передает Би-би-си.

Однако недавно космические специалисты обнаружили Skynet-1A над Северной и Южной Америкой, в 36 000 километров от точки предполагаемого падения.

«Сейчас он находится в так называемом гравитационном колодце на 105 градусе западной долготы, блуждая туда-сюда и регулярно приближаясь к другим спутникам», — рассказал журналистам британский эксперт по искусственным спутникам с 30-летним опытом Стюарт Ивс. По его словам, есть риск, что мертвый Skynet-1A столкнется с другим аппаратом, «а поскольку это “наш” спутник, мы все равно несем за него ответственность».

В своем нынешнем положении аппарат до четырех раз в день оказывается на расстоянии до 50 километров от активных спутников. При скорости, с которой движутся подобные объекты, это слишком близко, отметили собеседники Би-би-си.

Согласно механике движения по околоземной орбите, полутонный военный космический аппарат не мог сам сдвинуться к своему нынешнему местоположению, объяснил Ивс. Почти наверняка в середине 1970-х годов ему было приказано запустить двигатели и направиться на запад. «Вопрос в том, кто это был, с какими полномочиями и целями», — сказал эксперт.

Информация о некогда жизненно важном объекте национальной безопасности в архивах «просто испарилась», заявил эксперт. По словам Ивса, у других специалистов ему тоже ничего выяснить не удалось.

Skynet-1A был изготовлен в США аэрокосмической компанией Philco Ford и выведен в космос американской ракетой Delta. Спутник позволял связываться из Лондона «даже с Сингапуром», передает Би-би-си.

США «изначально контролировали спутник на орбите», заявил журналистам Грэм Дэвисон, управлявший в начале 1970-х годов связью с космическим аппаратом из британского оперативного центра в Хэмпшире. Дэвисон предположил, что Skynet-1A «мог быть передан обратно американцам».

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Кто бы не перемещал аппарат, в конечном итоге ему «позволили умереть в неудобном месте» — вместо того, чтобы отправить на «орбитальное кладбище», передает Би-би-си. Это область выше орбиты, где «старый космический хлам» не рискует столкнуться с действующими телекоммуникационными и другими спутниками. Однако кладбище — это более поздняя практика, в 70-е об этом не задумывались, сказали собеседники журналистов.

Британское космическое агентство сейчас финансирует работы по созданию технологий, позволяющих захватывать и перемещать космический мусор на низких орбитах. В США и Китае есть технологии, которые способны захватывать отслужившие аппараты даже на такой высокой орбите, которую сейчас занимает Skynet-1A, сообщила Би-би-си.

«Куски космического мусора — как бомбы замедленного действия», —заявил журналистам профессор аэрокосмической инженерии Техасского университета в Остине Мориба Джа. По его словам, главная опасность — опасность «суперразброса». Такой разброс происходит, когда космические аппараты взрываются или с чем-то сталкиваются, порождая тысячи обломков, объяснил специалист.