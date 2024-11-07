Опубликованы самые четкие в истории снимки Юпитера

Космический аппарат НАСА «Юнона» сделал и передал на Землю новые, наиболее четкие снимки Юпитера. Фотографии были сделаны во время последней на данный момент 66-й фазы миссии, которая началась 23 октября и закончилась 6 ноября. В это время аппарат подлетел близко к планете. Фотографии опубликованы на сайте миссии.

Фото: Thomas Thomopoulos / Gerald Eichstädt / MSSS / SwRI / JPL / NASA

Миссия «Юнона» была запущена 5 августа 2011 года. Спустя пять лет аппарат прибыл на орбиту Юпитера. С 2016 года «Юнона» исследовала пространство под плотными облаками, окружающими планету. На сайте НАСА отмечается, что одна из задач миссии — найти ответы на вопросы о «происхождении и эволюции Юпитера, нашей солнечной системы и гигантских планет по всему космосу».

Юпитер. Фото: Brian Swift / MSSS / SwRI / JPL-Caltech / NASA (CC BY)

«Юпитер — это Розеттский камень нашей Солнечной системы. “Юнона” отправляется туда в качестве нашего посланника, чтобы интерпретировать то, что может сказать Юпитер», — рассказал главный исследователь этой миссии Скотт Болтон.

Первоначально команда «Юноны» рассчитывала, что аппарат совершит 33 оборота по орбите, однако затем было решено продлить миссию. Она должна завершиться в сентябре 2025 года, когда аппарат упадет на Юпитер.

Ранее также стало известно об отправке космического корабля к ледяному спутнику Юпитера — Европе. По мнению ученых, там можно найти свидетельства существования жизни. При этом отмечалось, что миссия Europa Clipper не будет заниматься непосредственно поисками жизни на спутнике. Ее задача — выяснить, есть ли на поверхности Европы органические соединения, и исследовать состав газов, которые выделяет планета, чтобы определить, может ли она быть пригодной для жизни. Места назначения корабль должен достигнуть в 2030 году.

Все фотографии миссии можно посмотреть здесь.

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