Квакши из зоны отчуждения оказались устойчивы к радиации

Биологи из Испании, Франции и США выяснили, что нынешний уровень радиации в Чернобыльской зоне отчуждения почти не влияет на продолжительность жизни обитающих там лягушек вида квакша восточная (Hyla orientalis). Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

Для своего исследования биологи собрали 256 самцов квакш в прудах в Чернобыльской зоне отчуждения и возле нее. Они собирали лягушек по ночам каждый май с 2016 по 2018 год в 14 локациях с различным уровнем радиации.

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Ученые устанавливали возраст пойманных квакш с помощью метода скелетохронологии: усыпляли животных и подсчитывали слои костной ткани в образцах бедренных костей. Также ученых интересовал уровень гормона стресса кортикостерона в слюне лягушек и длина теломер — участков на концах хромосом, защищающих их от повреждений и соединения с другими хромосомами.

Средний возраст квакш из областей со средней и высокой радиацией оказался немного ниже, чем в областях с небольшой радиацией, — примерно на полгода. С учетом, что возраст пойманных особей доходил до девяти лет, ученые посчитали такую разницу незначительной.

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Также исследователям удалось выяснить, что длина теломер и уровень гормона стресса кортикостерона у чернобыльских лягушек никак не зависят от полученной ими дозы радиации.

«Наше исследование не обнаружило никакого влияния уровней ионизирующего излучения, которым в настоящее время подвергаются самцы древесных лягушек, обитающие в Чернобыле, ни на их возраст, ни на маркер старения — длину теломер, ни на гормон стресса — кортикостерон», — подытоживают ученые.