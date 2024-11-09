Apple добавила в айфоны функцию автоматической перезагрузки

Украденные или конфискованные айфоны будет сложнее взломать благодаря скрытой функции, которую компания Apple добавила в новую версию операционной системы. Смартфоны с iOS 18.1, долго остававшиеся включенными и заблокированными, будут автоматически перезагружаться, сообщило издание о технологиях 404 Media.

Компания Apple не анонсировала новую функцию, однако действительно добавила ее в iOS 18.1, сообщила на своей странице в Х руководитель исследовательской группы Института цифровой инженерии Хассо Платтнера Йиска Классен, опубликовав скриншоты с соответствующими фрагментами кода.

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Функция «Перезагрузка при бездействии» позволит защитить от взлома устройства, которые были украдены у владельцев или изъяты правоохранительными органами и оставались включенными долгое время, объяснила Классен. По ее словам, запароленный айфон, который ни разу не был разблокирован после включения устройства, обычно труднее вскрыть с помощью специальных взламывающих устройств.

Перезагрузка происходит через четыре дня после того, как айфон в последний раз был разблокировано и все это время оставался включенным, объяснили журналистам в компании Corellium.

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Несколько дней назад 404 Media писало, что сотрудники американских правоохранительных органов «были повергнуты в шок», когда ожидавшие вскрытия в рамках судмедэкспертизы айфоны начинали самопроизвольно перезагружаться.

Причем перезагружались не только телефоны с iOS 18.1, но и оказавшиеся рядом устройства c более ранними версиями системы, говорилось в документах, которые пересылали друг другу правоохранители. Сооснователь 404 Media Джозеф Кокс выложил у себя в Х скриншоты отрывков из этих документов.