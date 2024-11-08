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Мир

Темнокожим американцам разослали приглашения поработать на плантациях после победы Трампа

2 минуты чтения 08.11.2024

ФБР начало расследование после того, как в нескольких штатах США темнокожие люди получили расистские сообщения с упоминанием рабства и администрации победившего на выборах президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщения были отправлены анонимно. Их получили жители нескольких штатов, в том числе Нью-Йорка, Алабамы, Калифорнии, Огайо, Пенсильвании и Теннесси. Как правило, они были написаны в похожем стиле, но отличались по формулировкам.

Некоторые из них предписывали адресату явиться по указанному адресу в определенное время «с вещами», в то время как в других не указывалась конкретная локация. В части из них упоминалась будущая администрация президента.

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Associated Press пишет, что пока неизвестно, кто стоит за отправкой сообщений. Также пока нет полного списка получателей, однако среди них оказались в частности старшеклассники и студенты.

«Это указывает на хорошо организованную и обеспеченную ресурсами группу, которая решила нападать на американцев на нашей родной земле по признаку цвета нашей кожи», — заявил президент Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) в Миссури Нимрод Чапел.

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В одном из сообщений, которое получила 16-летняя школьница из Калифорнии, было указано ее имя, а также ей предписывалось явиться на «плантацию» в Северной Каролине, где, по словам матери школьницы, их семья никогда не жила. Когда они проверили указанный в сообщении адрес, семья обнаружила в этом месте музей.

Старший вице-президент Ассоциации производителей сотовой связи Ник Ладлэм заявил, что провайдеры уже уведомлены о произошедшем и работают над блокировкой номеров, с которых приходят сообщения.

ФБР заявило, что в ходе расследование сотрудничает с Министерством юстиций, а Федеральная комиссия по связи сообщила, что расследует инцидент «вместе с федеральными и государственными правоохранительными органами». Офис генерального прокурора Огайо также заявил, что изучает этот вопрос.

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