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Мир

СМИ сообщили о начале работы над новой трилогией «Звездных войн»

2 минуты чтения 08.11.2024

Новую трилогию фильмов знаменитой киновселенной «Звездных войн» снимет американская киностудия Lucasfilm. Работать над ней также будет сценарист кинокомиксов про «Людей Икс» Саймон Кинберг. Об этом сообщает издание Deadline.

«Lucasfilm заключила сделку с Саймоном Кинбергом на разработку трилогии фильмов «Звездные войны». Кинберг напишет сценарий и спродюсирует трилогию вместе с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди», — говорится в публикации.

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Среди известных работ Кинберга не только фильмы о «Людях Икс», но и сценарии к таким картинам, как «Телепорт», «Шерлок Холмс» и «Президент Линкольн: охотник на вампиров». Кроме того, в работе над лентой «Люди Икс: Темный феникс», вышедшей в 2019 году, он дебютировал как режиссер. Также Кинберг уже работал с Lucasfilm над сценарием к анимационному сериалу «Звездные войны: Повстанцы».

Как пишет Deadline, Lucasfilm и владеющая им Disney пока никак не комментируют сообщения о планах снять новую трилогию «Звездных войн». При этом издание полагает, что новые фильмы могут оказаться как продолжением саги о Скайуокерах, так и новой самостоятельной историей во вселенной «Звездных войн».

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«Звездные войны» придумал кинорежиссер Джордж Лукас в начале 1970-х годов. Первые трилогия вышла на экраны в конце 1970-х и начале 1980-х, а вторая на рубеже тысячелетий — в 1999, 2002 и 2005 годах. В 2012 году Лукас продал свою компанию  Lucasfilm Disney более чем за четыре миллиарда долларов. После этого была снята еще одна трилогия.

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