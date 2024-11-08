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Мир

Математического вундеркинда поймали на жульничестве

2 минуты чтения 08.11.2024

Цзян Пин, 17-летняя девочка из Китая, которую считали вундеркиндом в математике, попалась на жульничестве в математическом конкурсе. Впервые об ее таланте заговорили еще летом, когда она стала финалисткой математического соревнования среди студентов элитных вузов. Об этом сообщает Би-би-си. 

Как сообщает издание, Цзян Пин удалось стать финалисткой на отборочном этапе международного математического конкурса, который проводил китайский техногигант Alibaba. Она заняла 12-е место. В самом конкурсе участвовали около 800 человек преимущественно из элитных университетов. Она же была студенткой факультета дизайна мода из небольшого городка в провинции Цзянсу. Таким образом, как сообщали китайские медиа, она стала первой студенткой низшего коммерческого образовательного учреждения из провинции, которая стала финалисткой в этом конкурсе и обошла студентов из Массачусетского технологического института, Оксфорда и Пекинского университета. 

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Результаты 17-летней Цзян Пин сделали ее национальной знаменитостью «за ночь». Она привлекла внимание многих китайских СМИ, а академия Дамо, основанная компанией Alibaba и проводившая конкурс, даже спродюсировала видео с Пин, где у нее брали интервью. 

«[Путь] изучения математики тернист, но каждый раз, когда я решаю задачку, я чувствую себя счастливой. Вне зависимости от того, что меня ждет в будущем, я продолжу учиться», — сказала Цзян Пин в интервью государственным медиа. 

Хотя многих китайских учеников и студентов вдохновила история Пин, она также столкнулась с хейтом и скептицизмом: многие не поверили в ее успех. Десятки участников конкурса написали коллективное письмо, в котором попросили расследовать работу Цзян Пин и сделать публичными ее ответы к тесту на конкурсе. Другие финалисты также обратили внимание на то, что Пин решает математические выражения с ошибками, и заявили, что она «вряд ли знакома с ними». 

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Оглашение результатов конкурса, которое должно было пройти в августе, отложили на несколько месяцев. Когда их все-таки объявили, Цзян Пин не было среди финалистов. Выяснилось, что ей помогала ее учительница Ван Руйхуэй. Ей вынесли предупреждение и на год лишили возможности номинироваться на звание учителя года.

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