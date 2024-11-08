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Мир

Израиль готов к спасательной операции в Нидерландах после нападений на израильских болельщиков

2 минуты чтения 08.11.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности немедленно начать спасательную операцию в Нидерландах, где в результате многочисленных нападений пострадали по меньшей мере 12 болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби». Об этом пишет израильское издание «Едиот Ахронот».

События, которые издание называет погромом и спланированной засадой, начались в Амстердаме после футбольного матча между «Маккаби» и местным клубом «Аякс», завершившегося со счетом 5:0 в пользу хозяев. Как уточнили журналисты, возвращавшиеся после игры израильские болельщики сорвали висевший на одной из улиц города палестинский флаг.

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После этого десятки людей в масках и с палестинской символикой, выкрикивавшие антисемитские лозунги и вооруженные ножами, стали нападать на израильтян по всему городу, а также пытались ворваться в гостиницы, где те остановились. По данным местных властей, полиция задержала не менее 57 участников этих нападений. 

Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал своим гражданам в Амстердаме не выходить на улицу без крайней необходимости, а также не носить никакой символики, которая может позволить идентифицировать их как израильтян. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху распорядился отправить за находящимися в Нидерландах болельщиками два самолета.

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Амстердамский футбольный клуб «Аякс», с которым играла израильская команда, традиционно считается связанным с еврейской диаспорой. В 2013-м режиссер Нирит Пелед сняла фильм про болельщиков «Аякса» под названием «Суперевреи». Фанаты «Аякса» во время матчей нередко поют на трибунах еврейские песни, например, «Хава Нагила», и используют в своих перформансах «Звезду Давида».

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