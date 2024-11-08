Рост мировой экономики упадет на треть из-за климатического кризиса

По данным отчета Сети по экологизации финансовой системы, в которую входят центральные банки европейских стран, рост экономики упадет почти на треть из-за климатического кризиса. Часть экспертов при этом считает, что падение будет еще значительнее. Об этом сообщает The Guardian.

Климатический кризис приведет к падению роста мировой экономики на 33% к 2100 году. Ранее экономические модели оценивали падение всего лишь на 2% при учете, что Земля нагреется на три градуса Цельсия к началу XXII века.

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Согласно отчету Сети по экологизации финансовой системы, шок, который экономика испытает от засух, наводнений, роста температур и попыток справиться с последствиями климатического кризиса, будет еще выше, чем считалось. Например, уже сейчас из-за крупнейших потопов в Испании, которые убили более 200 человек, бизнес потерял более 10 миллиардов евро.

«Новое исследование основано на самых последних климатических и экономических данных. Оно предлагает очень подробную и надежную информацию с отличным географическим и временным охватом. Поскольку последствия изменения климата постепенно становятся все более очевидными, добавление самых последних данных делает наши оценки гораздо более надежными», — говорится в отчете.

Однако специалист по страховой математике Сэнди Траст, который занимается вопросами устойчивого развития и климатического кризиса, считает, что отчет не включил в себя ряд других данных — например, о миграции и военных конфликтах, росте температуры воды в морях и океанах, уменьшении биоразнообразия. Они указывают на то, что падение роста экономики будет еще выше. Более того, считает Траст, таяние ледяного покрова Гренландии и вырубка лесов Амазонки станут поворотными моментами, которые лишь ускорят глобальное потепление.

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«Хотя [нынешняя модель показала, что] урон [экономике] стал гораздо значительнее, [сам отчет] не всеобъемлющ. Я бы привел как аналогию модель Титаника, где вы видите айсберг, но при моделировании не учли недостаточное количество спасательных лодок или тот факт, что холодная вода представляет опасность для людей на корабле. То есть в отчете риски [для экономики] систематически недооцениваются», — заявил Траст.

Траст уже писал подобный отчет в прошлом году. В нем он указывал на то, что большинство климатических моделей продолжают не учитывать часть значительных рисков для человечества и что это «невероятно опасно».