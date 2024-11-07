Врача осудили за попытку убить сожителя матери поддельной вакциной от коронавируса

Британский врач Томас Кван был приговорен к 31 году и пяти месяцам тюрьмы за попытку отравить партнера своей матери поддельной вакциной от коронавируса из-за спора о наследстве. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание со ссылкой на прокурора, 53-летний врач из клиники Happy House Surgery несколько месяцев планировал покушение на 71-летнего Патрика О’Хару. Он переоделся медбратом и отправился в дом своей матери Вай Кинг Люн, предварительно договорившись о визите под именем Радж Патель с помощью нескольких поддельных писем.

Мужчина надел маску и шляпу и изготовил поддельное удостоверение личности, затемнил кожу с помощью автозагара и надел парик с черными волосами, накладную бороду и усы. Он приехал в Ньюкасл на машине с поддельными номерами и остановился в близлежащем отеле.

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Во время визита к О’Харе Кван говорил с сильным азиатским акцентом, провел манипуляции по забору крови и осмотрел «пациента». В конце мужчина сделал ему укол ядовитого вещества. Как пишет Reuters со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу Великобритании, это был «пока неподтвержденный токсин». Прокуроры предполагают, что Кван использовал иодметан, хотя в его квартире были обнаружены и другие ядовитые вещества.

О’Хара рассказал, что сразу почувствовал боль, но Кван заверил его, что это нормальная реакция на «вакцину», и поспешил уйти. Сожитель матери врача выжил, однако у него развился некротический фасциит — потенциально смертельная инфекция, разрушающая ткани. Он провел пять недель в больнице и перенес несколько операций, в том числе пересадку кожи.

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Кван признал себя виновным. В ходе расследования также выяснилось, что у него был запасной план: врач хотел притвориться представителем благотворительной организации, бесплатно предоставляющей еду и напитки.

Судья Джастис Ламберт заявила, что Кван был «постоянно одержим» имуществом своей матери, которая в 2021 году составила завещание. Согласно документу, ее партнеру, с которым она прожила 21 год, отходила доля в ее доме в Ньюкасле. Би-би-си пишет, что несколько лет назад врач установил на компьютер своей матери шпионскую программу, чтобы отслеживать ее траты.

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